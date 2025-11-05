La Unión Cívica Radical (UCR) volvió a sufrir un fuerte golpe electoral en Rauch, y el foco de la crisis política recae nuevamente sobre Maximiliano Suescun. En las legislativas locales del 7 de septiembre, la lista de Somos Buenos Aires había perdido frente a Fuerza Patria por 11 puntos, mientras que el intendente, como primer candidato a senador provincial por la Quinta Sección, tampoco logró su banca.

La doble derrota se profundizó en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Suescun, quien además preside el Foro de Intendentes Radicales, evitó respaldar públicamente las dos listas bonaerenses en las que se dividió el partido, dio “libertad de acción” a sus votantes y tanto Provincias Unidas como la alianza con la Coalición Cívica cayeron al sexto y séptimo lugar, sumando apenas poco más de 300 votos en el distrito.

Malestar vecinal y gestión cuestionada

La debacle electoral refleja un fuerte descontento vecinal por problemas que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene relevando: calles deterioradas, tránsito caótico, deficiencias en la recolección de residuos, conflictos con empleados municipales y ausencia de programas sociales para enfrentar la crisis económica local.

Jorge Barrena Faccio, concejal electo de Fuerza Patria, afirmó: "La población le hizo ver al intendente que la gestión ya está desgastada". Y advirtió: "Tenemos un municipio bastante acéfalo, hay una falta importante de funcionarios de primera línea, pero también hay un descontento del grupo de trabajadores y trabajadoras municipales".

Crecen los reclamos vecinales por el estado de las calles en Rauch.

Barrena Faccio atribuyó el voto castigo a "este malestar y hartazgo, la falta de respuesta ante reclamos de vecinos por cuestiones sencillas como el arreglo de una calle, el destapar una alcantarilla, la recolección de residuos, los perros sueltos en la vía pública, la cuestión del tránsito", y lamentó que "en la gestión actual no escuchan nada, hacen caso omiso, siguen con la misma soberbia".

Privilegios políticos y falta de renovación

María Lamarche, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, aseguró que "el oficialismo se vino a pique". Explicó que "permanentemente había muchos reclamos de la sociedad que no eran considerados, con un gobierno desgastado por los años que lleva adelante y la falta de capacidad para renovar funcionarios en las áreas, que estaban totalmente desprovistas de personal de jerarquía y no daban solución".

Durante la campaña, Lamarche señaló que "lo que hacía el Estado municipal era correr detrás de los pedidos", y calificó el resultado de septiembre como "un tirón de orejas para el Ejecutivo municipal".

La concejala también denunció que "hubo nombramientos de funcionarios de la órbita política en la planta permanente, con la máxima categoría, sin pasar por la junta de disciplina, generando mucho malestar entre los trabajadores de larga trayectoria, mientras quienes tienen identificación política con el intendente obtenían privilegios".

Lamarche concluyó que "no hay ningún programa social que se ejecute desde el municipio, pese a que las medidas económicas del gobierno nacional impactaron fuertemente en Rauch" y destacó que, en ciertos casos, la gestión "implícita o explícitamente acompañó la figura de Javier Milei".