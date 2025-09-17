Entrevista GLP. Paliza electoral para Maximiliano Suescun en Rauch: “El oficialismo se vino a pique”

La contundente derrota de Somos BA en Rauch fue "un tirón de orejas" para Maximiliano Suescun. La elección dejó expuesta la insatisfacción con un gobierno "desgastado": áreas municipales sin funcionarios de jerarquía, reclamos de la sociedad que no fueron atendidos y una gestión que, lejos de ponerse al frente, "corre detrás de las necesidades" de los vecinos.

María Lamarche, presidenta del bloque de concejales Unión por la Patria

Maximiliano Suescun atraviesa la peor crisis de su carrera política. Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente fue acusado de "discriminar" a los trabajadores municipales al subir a la categoría más alta de la planta permanente a funcionarios políticos, mientras los salarios caen. Además, ha enfrentado duras críticas por "barrios que han quedado relegados" sin servicios básicos y por "falta de respuestas" ante el déficit habitacional.

En las urnas, la desaprobación se reflejó con claridad. Según María Lamarche, presidenta del bloque de concejales Unión por la Patria, el peronismo arrasó con casi el 50% de los votos, dejando al oficialismo en retroceso. Los vecinos cuestionan la falta de renovación de funcionarios, la incapacidad de anticiparse a los problemas y que múltiples demandas vecinales quedaran sin respuesta, un desencanto que marcó la histórica diferencia electoral.

-María, Fuerza Patria hizo una gran elección el pasado 7 de septiembre, donde obtuvo casi el 50% de los votos, sobre el 38% que sacó Somos Buenos Aires. ¿Qué mensaje cree que le dejó el electorado al intendente Maximiliano Suescun?

La elección del domingo pasado fue histórica en Rauch porque, en este caso fuimos como Fuerza Patria, pero para el conjunto del justicialismo, fue la primera vez que ganamos una legislativa.

Históricamente, aún en las mejores épocas donde fuimos gobierno, allá por el 2003 al 2015, ganábamos las elecciones a intendente y después las legislativas las perdíamos todas. Así que era un gran desafío y realmente fue soñado el resultado, que vino de la mano también de lo que ha sido la elección a nivel provincial.

Y ahora el desafío es muy grande, porque por primera vez, siendo oposición en el distrito, vamos a tener la presidencia del Concejo Deliberante.

-¿Considera que el resultado, con tanta diferencia, fue un tirón de orejas para el intendente radical?

Lo que le pasó al intendente radical, es que además era candidato por Somos a nivel seccional. Entonces nosotros siempre evaluamos eso. Una lista de un radicalismo que se consideraba fuerte, con el intendente a la cabeza de toda la campaña a nivel local, y siendo él candidato a senador.

Sabíamos que no era una elección fácil y trabajamos, cambiamos la lógica, fuimos con figuras jóvenes y figuras nuevas. Era un poco también lo que la sociedad demanda: nuevas caras, nuevos nombres. Cambiamos esa lógica de ir siempre con los mismos nombres y nos dio buen resultado.

Pero también es cierto que contuvimos la misma cantidad de votos que en la elección anterior. Disminuyó la participación y quien se vino a pique en ese sentido fue el oficialismo local, la lista del intendente, que entre la elección de hace dos años a la de hoy perdió 1.600 votos.

Nosotros observábamos que permanentemente había muchos reclamos de la sociedad, muchas demandas que no eran consideradas, con un gobierno desgastado por la cantidad de años que lleva adelante, pero porque no ha tenido la capacidad de renovar todo lo que tenía que ver con funcionarios en las áreas, áreas que estaban totalmente desprovistas de funcionarios de jerarquía, entonces no daban solución. En el último tiempo, en medio de la campaña, lo que hacía el Estado municipal era correr detrás de los pedidos que había.

Alguien decía que estaba la alcantarilla tapada y salían corriendo a destaparla. Otra persona decía que no le habían barrido la cuadra y salían corriendo. Entonces, iban detrás y nosotros siempre planteamos que en política, los que tienen la responsabilidad de gobernar tienen que estar adelante y al frente de esas necesidades y no correr detrás de las demandas. Realmente sí fue un tirón de orejas para el Ejecutivo municipal y para nosotros fue un respaldo muy importante.

