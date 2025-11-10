Inundaciones: la Mesa de Enlace exige soluciones reales
Tras el anuncio de ayuda económica de Nación, productores reiteraron la necesidad de obras, mientras Bullrich admitió el retraso en el Salado.Política10 de noviembre de 2025Pamela Orellana
El Gobierno nacional anunció una ayuda de $1900 millones para los municipios del centro bonaerense afectados por las inundaciones, en coordinación con la Provincia y los intendentes de la zona. Pero el alivio económico llegó acompañado de un reclamo concreto del campo: la Mesa de Enlace pidió soluciones integrales y obras de infraestructura que permitan prevenir nuevos desastres.
Reclamo rural y asistencia oficial
Los presidentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina), Carlos Castagnani (CRA) y Lucas Magnano (Coninagro)— participaron este sábado de una reunión abierta con productores y funcionarios en 9 de Julio, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instaló un centro operativo logístico junto al titular de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie.
Allí se presentó el plan de asistencia, que incluye gasoil para maquinarias viales, materiales para caminos y préstamos especiales del Banco Nación, además de la postergación de vencimientos impositivos y crediticios.
Los dirigentes ruralistas expresaron su “solidaridad con los damnificados por las inundaciones y el compromiso de seguir trabajando en la búsqueda de soluciones a los problemas que están generando las mismas, no solamente en el ámbito productivo sino también a otros sectores de la sociedad”.
Recordaron, además, que “desde hace tiempo la Mesa de Enlace viene reclamando, en diferentes ámbitos, la realización de las obras de infraestructura para prevenir los eventos climáticos que afectan al territorio bonaerense”.
Desde los municipios también pidieron rapidez en la entrega de la ayuda. “Ahora tenemos que esperar que llegue la ayuda y la plata que prometió la ministra, que entre Nación y Provincia se pondrían de acuerdo para distribuir. Espero que se apuren”, sostuvo el intendente de Bragado, Sergio Barenghi.
Bullrich admitió que Nación frenó obras del Salado
Durante la visita a 9 de Julio, Patricia Bullrich reconoció que el Gobierno nacional interrumpió la etapa 4 del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, una obra clave para evitar inundaciones en el centro bonaerense.
“La etapa 4 la empezó el Gobierno Nacional en septiembre de 2025. Vamos con dos meses de ejecución de la etapa 4 de la cuenca del Salado. Esperamos terminarla en un año. La etapa siguiente le toca a la provincia de Buenos Aires”, afirmó Bullrich ante la prensa.
El reconocimiento llegó después de que el Ministerio de Infraestructura bonaerense recordara que la Nación “paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4” desde diciembre de 2023, lo que afectó la posibilidad de avanzar en el tramo siguiente.
Según la información oficial, el Plan Maestro contempla 531 kilómetros, de los cuales 402 ya fueron finalizados, 33 permanecen paralizados y 95 kilómetros corresponden a la etapa provincial que se licitará antes de fin de año.
Reunión clave este lunes
Este lunes está prevista una nueva reunión entre intendentes bonaerenses, representantes de Nación y de la Provincia para coordinar la asistencia y las obras pendientes. Municipios como Bolívar, Carlos Casares, Bragado, General Viamonte y Alberti siguen con caminos cortados y campos anegados por lluvias que, en varios casos, duplicaron los promedios históricos.
La situación sigue siendo crítica y ya forma parte de la agenda nacional. Entre la urgencia de los productores, las obras detenidas y las promesas oficiales, todos los actores buscan mostrar que nadie permanece indiferente frente al agua.
Debacle en Monte Hermoso: Arranz arrastró a la lista de CFK a la derrota
El intendente atraviesa su momento político más crítico tras la caída del peronismo en las últimas elecciones legislativas. En el distrito apuntan contra su gestión por tasas elevadas, servicios colapsados, falta de transparencia y salarios municipales "de indigencia".
Bianco alertó por la recesión: “La gente ya no llega a fin de mes y se endeuda para comprar comida”
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió sobre el impacto de la recesión en la provincia y apuntó contra el presidente Javier Milei por el freno a la obra pública y la falta de asistencia nacional.
Buenos Aires se prepara para el recambio legislativo
Tras el triunfo de Fuerza Patria, la Junta Electoral convocó al recambio institucional bonaerense con entrega de diplomas y jura en diciembre.
Reapareció Alberto Fernández y cuestionó a Milei en medio de la interna del PJ
Alberto Fernández volvió al debate público: negó las denuncias de Fabiola, cargó contra Milei y dejó un mensaje sobre la disputa dentro del peronismo.
Entrevista GLP. Moccero: “Que los legisladores devuelvan los votos que juntamos los intendentes, aprobando el presupuesto de Kicillof”
El mandatario de Coronel Suárez analizó la crítica situación financiera de los municipios y apuntó a quienes “se votaron su propia reelección y no la de los intendentes”, al reclamar que respalden la ley de leyes provincial para 2026.
Universidades: paro de 72 horas y alerta por 2026
Docentes universitarios redoblan la presión con un paro de 72 horas y advierten que, sin respuestas salariales y presupuestarias, no arrancan las clases 2026.
Infantino otra vez en la mira por su apoyo a Trump
Gianni Infantino vuelve a generar polémica: lo acusan de romper la neutralidad política de la FIFA tras elogiar a Donald Trump en el American Business Forum.