Inundaciones: la Mesa de Enlace exige soluciones reales

El Gobierno nacional anunció una ayuda de $1900 millones para los municipios del centro bonaerense afectados por las inundaciones, en coordinación con la Provincia y los intendentes de la zona. Pero el alivio económico llegó acompañado de un reclamo concreto del campo: la Mesa de Enlace pidió soluciones integrales y obras de infraestructura que permitan prevenir nuevos desastres.

Reclamo rural y asistencia oficial

Los presidentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina), Carlos Castagnani (CRA) y Lucas Magnano (Coninagro)— participaron este sábado de una reunión abierta con productores y funcionarios en 9 de Julio, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instaló un centro operativo logístico junto al titular de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie.

Allí se presentó el plan de asistencia, que incluye gasoil para maquinarias viales, materiales para caminos y préstamos especiales del Banco Nación, además de la postergación de vencimientos impositivos y crediticios.

Los dirigentes ruralistas expresaron su “solidaridad con los damnificados por las inundaciones y el compromiso de seguir trabajando en la búsqueda de soluciones a los problemas que están generando las mismas, no solamente en el ámbito productivo sino también a otros sectores de la sociedad”.

Recordaron, además, que “desde hace tiempo la Mesa de Enlace viene reclamando, en diferentes ámbitos, la realización de las obras de infraestructura para prevenir los eventos climáticos que afectan al territorio bonaerense”.

Desde los municipios también pidieron rapidez en la entrega de la ayuda. “Ahora tenemos que esperar que llegue la ayuda y la plata que prometió la ministra, que entre Nación y Provincia se pondrían de acuerdo para distribuir. Espero que se apuren”, sostuvo el intendente de Bragado, Sergio Barenghi.

Bullrich admitió que Nación frenó obras del Salado

Durante la visita a 9 de Julio, Patricia Bullrich reconoció que el Gobierno nacional interrumpió la etapa 4 del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, una obra clave para evitar inundaciones en el centro bonaerense.

“La etapa 4 la empezó el Gobierno Nacional en septiembre de 2025. Vamos con dos meses de ejecución de la etapa 4 de la cuenca del Salado. Esperamos terminarla en un año. La etapa siguiente le toca a la provincia de Buenos Aires”, afirmó Bullrich ante la prensa.

El reconocimiento llegó después de que el Ministerio de Infraestructura bonaerense recordara que la Nación “paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4” desde diciembre de 2023, lo que afectó la posibilidad de avanzar en el tramo siguiente.

Según la información oficial, el Plan Maestro contempla 531 kilómetros, de los cuales 402 ya fueron finalizados, 33 permanecen paralizados y 95 kilómetros corresponden a la etapa provincial que se licitará antes de fin de año.

Reunión clave este lunes

Este lunes está prevista una nueva reunión entre intendentes bonaerenses, representantes de Nación y de la Provincia para coordinar la asistencia y las obras pendientes. Municipios como Bolívar, Carlos Casares, Bragado, General Viamonte y Alberti siguen con caminos cortados y campos anegados por lluvias que, en varios casos, duplicaron los promedios históricos.

La situación sigue siendo crítica y ya forma parte de la agenda nacional. Entre la urgencia de los productores, las obras detenidas y las promesas oficiales, todos los actores buscan mostrar que nadie permanece indiferente frente al agua.