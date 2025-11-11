“Fanazul, particularmente castigada por estar en PBA”: fuerte reclamo de ATE a Nación
ATE advirtió por el vaciamiento de Fabricaciones Militares y la crisis de Fanazul bajo la gestión de Milei, tras los cambios en el FONDEF y su impacto en la defensa nacional.Política11 de noviembre de 2025Pamela Orellana
La situación de la planta de Fanazul, dependiente de Fabricaciones Militares, volvió a encender las alarmas entre los trabajadores y el sector gremial. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el dirigente nacional Orestes "Beto" Galeano sostuvo que el Gobierno nacional está “consumiendo” las fábricas militares y dejó en claro que la unidad ubicada en Azul “está particularmente castigada”.
“Fanazul, por estar ubicada en la provincia de Buenos Aires, está particularmente castigada; está sin producir”, señaló Galeano, al tiempo que denunció la falta de planificación productiva y las deudas internas del propio Estado: “Cuando se lo planteamos a las autoridades de Fabricaciones Militares, dicen que el Ejército no paga. Es vergonzoso que el mismo Estado nacional se lo plantee en esos términos”.
Reclamo por la reactivación y defensa de la producción estatal
El dirigente de ATE participó junto a representantes de Fanazul y Fabricaciones Militares de una reunión en el Congreso de la Nación, donde plantearon la necesidad de que el tema obtenga estado parlamentario. Allí reclamaron que se investigue la intención del directorio de FM de conformar una Unión Temporal de Empresas (UTE) con capitales extranjeros, lo que —según advirtieron— podría implicar “ceder intereses nacionales por 35 años”.
En ese sentido, desde ATE remarcaron que no existe información pública sobre los términos del posible acuerdo y alertaron sobre los riesgos estratégicos para la producción bélica nacional. El gremio pidió que cualquier iniciativa de ese tipo cuente con control parlamentario y defendió el carácter estatal y soberano de la red industrial.
“Fabricaciones Militares es soberanía nacional, trabajo argentino y federal”, afirmaron los representantes gremiales. “Defenderla es defender la capacidad productiva del Estado, la industria nacional y la soberanía del país”.
“Un círculo vicioso que se va consumiendo”
Galeano describió un escenario preocupante: la falta de financiamiento y de políticas industriales que permitan sostener las fábricas. “Cada vez hay menos fábricas, cada vez tenemos menos defensa nacional, y es un círculo vicioso, un espiral que se va consumiendo”, advirtió.
Además, apuntó que el Presupuesto 2026 del Poder Ejecutivo recorta drásticamente los fondos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), reduciendo su participación al 0,27% del PBI. Según explicó, esto “es como quitarle el respirador” al sistema de defensa nacional.
El dirigente también cuestionó la reorientación de los recursos del FONDEF hacia gastos corrientes, lo que impide mantener la operatividad del material adquirido y paraliza proyectos estratégicos. “La redefinición del FONDEF representa un cambio de modelo: se transforma una herramienta de inversión y política de Estado en una válvula de escape fiscal”, sostuvo.
Finalmente, Galeano remarcó que la descoordinación entre los distintos niveles del Estado agrava el deterioro del sistema. “Los distintos niveles de administración deben dejar de actuar como si no pertenecieran a la misma Nación. Es como si las partes del cuerpo humano actuaran descoordinadamente: eso genera enfermedad o somete a su desmembramiento. Lo mismo vale para nuestra patria, que no está a la venta”, cerró.
