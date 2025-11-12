"Compartimos un momento muy especial junto a la senadora nacional, Alicia Kirchner, durante la presentación del libro 'Pensamiento y obra de Eva Perón'", comentó el intendente municipal de Malvinas Argentinas, Leo Nardini.

Desde su cuenta en X (antes Twitter), el jefe comunal explicó que "Se trata de una obra colectiva que recupera la esencia, la fuerza y la profundidad política de Eva, una mujer que transformó para siempre la historia de nuestro país y, sobre todo, la vida de quienes más necesitaban ser reconocidos y acompañados".

Sobre el encuentro con Alicia Kirchner, el alcalde comentó "Escuchar a Alicia, con quien tuve la oportunidad de trabajar y aprender en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue volver a sentir esa memoria viva, activa, que nos invita a seguir construyendo igualdad, derechos y comunidad. Eva sigue siendo bandera, inspiración y ejemplo de amor por el pueblo".

Y remarcó "Nuestro compromiso es continuar ese camino: un Estado presente, solidario y cercano, que escucha y actúa. Porque donde hay una necesidad, nace un derecho, y en Malvinas Argentinas trabajamos para hacerlo realidad todos los días".

Mejora una arteria importantísima para Malvinas: la ex Ruta 197

El intendente municipal del distrito de Malvinas Argentionas, Leo Nardini, remarcó el comprimiso de su gestión en materia de ejecución de obras públicas y en ese sentido, desde sus redes sociales, informó "Dimos inicio a una obra muy importante para nuestro distrito: la repavimentación de la Ruta Provincial N°23 (Av. del Sesquicentenario)".

En ese marco, detalló "gracias a un trabajo en conjunto entre Vialidad Provincia y el Municipio de Malvinas Argentinas, trabajando codo a codo para mejorar la circulación, la seguridad y la calidad de vida en nuestro lugar. Agradezco a Roni Caggiano por entender la magnitud de estas mejoras y desde Vialidad aportar el financiamiento para que desde el municipio ejecutemos la obra y avancemos en esta mejora que esperamos sea sustancial".

Y explicó "La intervención abarca desde Ruta 8 hasta Av. del Libertador General San Martín, en el límite con Tigre. En esta primera etapa estamos trabajando entre las calles Batalla de Chacabuco y Paso de los Patos, por eso habrá modificaciones temporales en el tránsito sentido a Panamericana durante aproximadamente 30 días. Son obras que quizás generan alguna incomodidad mientras se ejecutan, pero que tienen un impacto positivo para las y los malvinenses durante muchos años".

Puentes de gestión

Por otro lado, desde redes, Nardini brindó detalles del encuentro que mantuvo con Guillermo Ferreyra, actual senador provincial de Catamarca y ex intendente de Fray Mamerto Esquiú. "Ferreyra tuvo una gestión transformadora para su comunidad", reconoció. Y, en ese sentido, sobre el encuentro comentó "Hay puentes de gestión que nos unen como el desarrollo del deporte, las obras y la puesta en valor del espacio público".

Además, el alcalde de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, subrayó sobre la reunión: "Siempre es bueno encontrarnos y gracias por estar siempre atento y valorar lo que hacemos en Malvinas".