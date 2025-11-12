Encuesta tras las elecciones: Milei celebra, pero un dato preocupa en la Rosada

Una nueva medición nacional reveló cómo impactó el triunfo legislativo de Javier Milei en la opinión pública. Aunque el presidente consolidó su base de apoyo, el estudio también arrojó un dato que enciende alarmas sobre las expectativas económicas y el rumbo del país.

Milei consolida su base de apoyo, pero crece la presión económica

El relevamiento fue realizado por la consultora D’Alessio IROL/Beresztein entre el 29 y el 31 de octubre, justo después de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo un contundente 40% de los votos.

El sondeo reveló una coincidencia casi exacta entre el resultado electoral y la aprobación de la gestión presidencial, que se ubicó en torno al 42%. Sin embargo, la mitad de los consultados manifestó desaprobación hacia el Gobierno, evidenciando una polarización que se mantiene estable desde mediados de año.

Para los analistas, la lectura es clara: el voto a Milei no fue un cheque en blanco, sino una exigencia de resultados en materia económica.

Qué mostró la encuesta sobre la economía y las expectativas

La encuesta evidenció que la economía es el principal foco de preocupación social, incluso por encima de la inseguridad.

Más de seis de cada diez encuestados reconocieron que la situación económica actual es peor que hace un año, mientras que una mayoría relativa cree que el próximo año podría ser todavía más complejo.

En ese contexto, la “incertidumbre por el rumbo económico” se ubicó al tope del ranking de inquietudes, seguida por la inseguridad y la “falta de propuestas para el crecimiento”.

Este último punto fue uno de los datos que más llamó la atención de los consultores: la población ya no solo demanda estabilidad, sino también señales de desarrollo.

El Gobierno, en tanto, interpreta ese mensaje como una advertencia: el respaldo electoral deberá traducirse en mejoras palpables, sobre todo en el bolsillo.

El desafío del crecimiento y las promesas del Gobierno

Tras los comicios, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, comenzaron a ajustar el discurso. Sin abandonar su objetivo de déficit cero, ambos pusieron el foco en la palabra que el electorado más espera escuchar: crecimiento.

Durante su reciente gira por Estados Unidos, Milei se reunió con empresas como Pepsico, Pfizer, Glencore, Continental Grain Company y FedEx, y prometió que el país podría crecer “entre 7 y 10% anual” a partir de 2026, gracias al equilibrio fiscal, la baja de impuestos y las reformas en marcha.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, en cambio, proyecta un crecimiento más moderado, cercano al 4%, condicionado a la recuperación del salario real y la expansión del crédito.

Expectativas y gobernabilidad rumbo a 2027

El sondeo también midió las emociones tras el resultado electoral: el 45% de los encuestados se mostró satisfecho con el resultado, frente a un 52% que se declaró descontento. Entre los votantes de LLA, nueve de cada diez expresaron alegría por la victoria, mientras que la mitad de los votantes de Provincias Unidas también valoró el resultado.

Esa combinación de aprobación política y desconfianza económica configura el nuevo escenario que deberá enfrentar Milei: una base electoral firme pero exigente, atenta a si el ajuste se transforma finalmente en crecimiento.

Como sintetizó uno de los analistas del estudio, “El voto acompañó, pero ahora la gente espera resultados en la heladera”.

Qué dice el estudio sobre la relación entre política y economía

El trabajo de D’Alessio IROL/Beresztein deja una lectura clara: el humor social depende del bolsillo. Aunque el oficialismo logró estabilizar precios y fortalecer su caudal político, la falta de señales de crecimiento comienza a pesar en la percepción ciudadana.

El desafío de Milei para los próximos dos años será mantener esa base de apoyo del 40% mientras enfrenta una economía que todavía no despega.