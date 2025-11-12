El Indec revela un dato alarmante sobre la deuda entre argentinos
La crisis llega a la mesa familiar: uno de cada cuatro hogares de bajos ingresos se endeuda con su entorno para pagar lo básico. Todos los detalles.Economía12 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La crisis económica empuja a los argentinos a una estrategia desesperada: pedir plata a su entorno más cercano. Según el Indec, casi el 25% de los hogares de bajos ingresos debió recurrir a familiares o amigos para poder sostenerse durante el primer semestre de 2025.
Un reflejo del colapso del crédito formal
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), publicada por el Indec, expone un fenómeno que crece de manera silenciosa: el endeudamiento intrafamiliar.
Durante los primeros seis meses de 2025, el 22,5% de los hogares de bajos ingresos pidió dinero prestado a familiares o amigos para afrontar gastos básicos como alimentos, alquiler o transporte. En la clase media el número baja al 13,3%, y en los sectores altos al 8,3%, lo que evidencia la desigualdad en el acceso al crédito.
Mientras los sectores acomodados se endeudan con bancos o financieras, los de menores recursos dependen de la buena voluntad de su entorno. “Si tenés plata, vas al banco; si no, le pedís a tu primo”, resume un economista del organismo.
El crédito, un privilegio para pocos
Históricamente, los momentos de mayor endeudamiento se canalizaban a través de los bancos. Pero la inflación persistente, los salarios estancados y la informalidad laboral redujeron drásticamente el acceso al sistema financiero.
El informe muestra que solo el 16,1% de los hogares consiguió préstamos bancarios, mientras que el 14,2% recurrió directamente a su círculo íntimo para sobrevivir.
Así, el crédito formal quedó reservado para quienes pueden demostrar solvencia, mientras que la mayoría depende del crédito afectivo: la confianza entre familiares y amigos.
Cuatro de cada diez hogares usaron sus ahorros para sobrevivir
El relevamiento del Indec también revela que el 40,8% de las familias argentinas usó ahorros o vendió pertenencias durante el primer semestre de 2025 para cubrir gastos corrientes.
Esa “liquidación de activos” se concentra especialmente en los sectores de ingresos bajos y medios, que ya no tienen margen de maniobra frente a la inflación.
En contraste, los hogares de altos ingresos recurren a préstamos bancarios antes que a sus ahorros, reflejando una brecha cada vez más profunda en las estrategias de supervivencia.
Endeudarse para comer: el síntoma de una crisis estructural
El endeudamiento informal entre familiares y amigos ya no es un hecho aislado, sino una tendencia estructural que se consolida en la economía doméstica argentina. Según los especialistas, esta dinámica revela un sistema financiero “de dos velocidades”: uno formal, para pocos; y otro informal, sostenido por los vínculos personales.
Con los bancos fuera del alcance de la mayoría y el consumo en caída, el préstamo entre conocidos se convierte en el último refugio económico de los sectores más vulnerables. Un pacto silencioso que, en tiempos de crisis, reemplaza a las instituciones.
La carne no encuentra techo: prevén nuevas subas hacia fin de año
El mercado de hacienda atraviesa una fuerte tensión por la falta de animales y la firme demanda interna y externa. Analistas coinciden en que la tendencia alcista continuará hasta fin de año.
Tres de cada cuatro bonaerenses pagarán menos patente
Nuevo sistema en Provincia: la Patente se pagará en 10 cuotas y baja para tres de cada cuatro bonaerenses. Enterate qué cambia en tu bolsillo.
Restaurantes en crisis: menos consumo y mesas vacías
Restaurantes con mesas vacías, consumo en baja y clientes que ajustan hasta la bebida. Cómo cambió la forma de salir a comer en Buenos Aires.
Aumentan los alquileres en la costa: alertan por precios
Verano 2026 con subas del 25% en la costa. Cuánto sale alquilar en balnearios claves de la costa bonaerense. Reservas, precios y zonas más buscadas.
Gray advirtió por la caída de ventas pymes y pidió “un cambio de rumbo económico”
Gray apuntó contra el Gobierno nacional tras conocerse los datos de la CAME sobre el consumo. En paralelo, homenajeó a las mujeres que en 1951 votaron por primera vez en la Argentina.
Ezeiza: los vecinos toman agua con arsénico bajo la gestión de Gastón Granados
El agua que llega a los hogares contiene niveles de arsénico que duplican el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. La contaminación expone a miles de familias a graves enfermedades.
ATE convocó a un paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma laboral
ATE va al paro nacional el 19/11 y marchará a Trabajo contra la reforma laboral. También exige reabrir paritarias tras meses de emergencia salarial.