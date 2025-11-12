El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró la Conferencia Anual de FIEL en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y defendió la decisión del Gobierno de mantener el esquema de bandas cambiarias, al tiempo que adelantó detalles sobre la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei.

“Las bandas están bien calibradas”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, y advirtió que “no es momento de pasar a la libre flotación del dólar”.

Por qué el Gobierno no avanzará con la libre flotación del dólar

Durante su exposición, Caputo explicó que el tipo de cambio se mantendrá bajo el esquema actual porque “Argentina aún no tiene la estabilidad ni la credibilidad suficientes” para sostener una libre flotación.

“Vamos a seguir manteniendo la flotación entre bandas”, afirmó, y agregó: “Nuestro país tiene una debilidad en la demanda de dinero que no se ve en casi ningún otro lugar del mundo. Cualquier shock afecta fuertemente esa demanda, y uno no puede largarse a flotar cuando eso sucede”.

El ministro destacó además que el techo de la banda está bien calibrado y que “hoy Argentina no tiene un problema de competitividad cambiaria”.

Comparó la situación actual con la salida del cepo durante el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que “a valores actuales, el tipo de cambio sería de $1.270, pero con un contexto fiscal mucho más sólido”.

“Queremos recibirnos de país serio”

En un pasaje más político, Caputo apuntó a la volatilidad política como un factor que impide avanzar con una libre flotación del dólar.

“Para graduarnos de un país serio no podemos seguir con una alternancia política que va del capitalismo al comunismo”, lanzó, en una frase que resonó entre los empresarios presentes. “Queremos alternativas políticas racionales, sean de centro o de izquierda, pero que vayan por la misma autopista”, insistió.

El eje social y la gobernabilidad

Caputo sostuvo que el Gobierno logró mantener el orden macroeconómico con “un apoyo social inédito”. “La gente votó por seguir el orden macro y dejar atrás las épocas de devaluación y default”, dijo, y confió en que “desde diciembre habrá un Congreso distinto, con más aceptación a las reformas que estamos enviando”. “Estamos ante una oportunidad única, en la víspera de cambiar la historia después de 120 años”, subrayó.

Reforma laboral: los cambios que impulsa el Gobierno

Caputo también dio precisiones sobre la reforma laboral que prepara el Gobierno. Entre las principales medidas mencionó: Reducción de tres puntos en las cargas patronales, reemplazadas por un fondo de cese obligatorio, para simplificar los costos de despido.

Incremento de las deducciones del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, con el objetivo de fomentar la formalización del empleo.

Creación de un nuevo régimen de incentivos al empleo, que —según dijo— “será muy bien recibido por el empresariado”. “Creemos que estas medidas ayudarán a la formalidad y al crecimiento del empleo privado”, afirmó.

Política tributaria y equilibrio fiscal

En materia impositiva, Caputo remarcó que el Gobierno busca eliminar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque, las retenciones y el Impuesto a las Ganancias sobre empresas.

“Son impuestos que recaudan mucho, pero no podemos darnos el lujo de eliminarlos todavía, porque el equilibrio fiscal es el corazón del programa”, explicó. El ministro enfatizó que el objetivo es aumentar la recaudación de manera virtuosa, “no subiendo impuestos, sino ampliando la base, formalizando la economía y generando nuevos empleos”.

Expectativas de crecimiento para 2026

En el cierre de su presentación, Caputo se mostró optimista sobre las perspectivas económicas: “Creemos que el año próximo la economía puede crecer al 5% o más. En esta primera etapa nos focalizamos en acompañar la reforma laboral, porque la formalización es clave para el crecimiento sostenido”.