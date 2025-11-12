El INDEC confirmó que la inflación volvió a acelerarse en octubre
El INDEC confirmó que la inflación subió 2,3% en octubre. Transporte y Vivienda fueron los rubros que más aumentaron. Mirá todos los números.Economía12 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre se aceleró al 2,3%, tras el 2,1% registrado en septiembre, y acumula un incremento de 24,8% en los primeros diez meses de 2025.
De esta manera, el índice de precios al consumidor (IPC) volvió a subir por segundo mes consecutivo, tras el freno observado en el invierno. En la comparación interanual, el aumento alcanzó el 31,3%, el nivel más bajo desde julio de 2018.
Transporte y vivienda, los sectores que más empujaron los precios
Según el INDEC, los mayores incrementos de octubre se registraron en Transporte (+3,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,8%).
Ambas categorías superaron ampliamente el promedio general y explicaron buena parte de la aceleración mensual.
En tercer lugar se ubicaron Bienes y servicios varios y Prendas de vestir y calzado (ambos con 2,4%), mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas —uno de los rubros de mayor peso en el índice— avanzó 2,3%.
Por debajo del promedio quedaron Salud (+1,8%), Educación (+1,7%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (+1,6%) y Recreación y cultura (+1,6%).
El índice más alto desde abril y una inflación interanual en mínimos de siete años
El 2,3% registrado en octubre representa el aumento mensual de precios más alto desde abril, cuando el IPC había alcanzado el 2,8%.
No obstante, la variación interanual —del 31,3%— se ubicó en su punto más bajo desde julio de 2018 (31,2%), reflejando la desaceleración sostenida del proceso inflacionario que viene marcando el segundo semestre del año.
Qué pasó con las categorías del índice
A nivel de las categorías del IPC, los precios estacionales (+2,8%) lideraron los incrementos, seguidos por los regulados (+2,6%) y el IPC núcleo (+2,2%).
Esta dinámica muestra que, pese al control del gasto público y la moderación del consumo, los ajustes en tarifas y servicios regulados continúan presionando sobre el índice general. Tras un fuerte freno inflacionario durante el invierno —cuando los valores mensuales se mantuvieron por debajo del 2%—, la inflación retomó la senda ascendente en septiembre (2,1%) y volvió a crecer en octubre.
El resultado de 2,3% de octubre confirma que la economía enfrenta nuevas presiones de precios, principalmente vinculadas a ajustes de tarifas, transporte y bienes de consumo masivo.
Con un acumulado de 24,8% en lo que va de 2025, los analistas estiman que el índice cerrará el año por debajo del 30%, en caso de que no haya nuevos incrementos generalizados en servicios regulados.
