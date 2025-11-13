Los movimientos sociales y piqueteros se preparan para un fin de año marcado por la conflictividad con el Gobierno nacional. Diversas organizaciones, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, avanzan en conversaciones para coordinar acciones conjuntas antes de diciembre. En paralelo, buscan sumar a gremios y sindicatos en una ofensiva política y callejera contra las políticas económicas impulsadas por Javier Milei. “Va a ser un diciembre difícil”, resumieron, en tono de advertencia.

Desde la Casa Rosada aseguran estar atentos a un posible escenario de “alta conflictividad y movilizaciones en todo el país” hacia fin de año. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, afirmaron que la política de “tolerancia cero a los piquetes” se mantiene vigente. “Los gerentes de la pobreza pueden amenazar todo lo que quieran, pero de diez mil piquetes al año pasamos a cero cortes de arterias como la Avenida 9 de Julio”, señalaron.

La UTEP trabaja en un documento y en una acción conjunta

Dirigentes de la conducción de la UTEP confirmaron que preparan “un documento propositivo” que será presentado en los primeros días de diciembre, en coincidencia con el debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. “Será una propuesta integral desde la economía popular para discutir el rumbo del país”, indicaron desde la organización.

En una entrevista, el secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, adelantó que se está gestando una acción conjunta con distintos sectores del campo popular: “Estamos trabajando para hacer una movida importante a principio de diciembre con todos los movimientos sociales, populares y aquellos que se reivindican piqueteros. Algunos sectores sindicales también”. La ruta de las medidas de fuerza será definida en los próximos días.

Gramajo explicó que, además de la coordinación territorial, la UTEP busca instalar un debate sobre los millones de trabajadores que no son alcanzados por la reforma laboral: “Estamos trabajando un borrador de documento donde vamos a plantear la problemática de los 10 o 12 millones de trabajadores que no discute la reforma laboral. Tenemos propuestas para intervenir en esta discusión. El Gobierno intenta construir un relato público de que esta reforma resolverá la informalidad, y sabemos que no es así”.

Debate por los programas sociales

El dirigente adelantó también que la UTEP participará en otras discusiones de la agenda oficial: “Vamos a intervenir en la discusión sobre la política de los vouchers que quiere implementar el Gobierno, que no es más ni menos que repetir el fracaso de Mauricio Macri y Alberto Fernández”, señaló. El sindicalista apuntó contra la eliminación del programa Potenciar Trabajo, reemplazado por Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, medidas anunciadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP, también participará activamente en las próximas movilizaciones. El dirigente ya mantiene conversaciones en La Matanza con Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “Nuestro pueblo está hambreado. No solo Milei, Caputo y Pettovello quitaron la comida a los comedores y merenderos comunitarios con auditorías nunca realizadas, sino que además nuestra conquista más importante, el Salario Social Complementario, está en la mitad de la mitad de un salario mínimo. Es indigno que se gane 78 mil pesos al mes trabajando 14 o 12 horas todos los días”, expresó el referente del Frente Patriótico por la Justicia Social.

“El hambre no espera”, insistió Castro, quien remarcó que la principal demanda de las próximas protestas será la actualización del salario social complementario.

“Se viene un diciembre duro”: la advertencia desde La Matanza

En simultáneo, movimientos sociales y sindicatos que integran la Multisectorial de La Matanza realizaron un encuentro en la Escuela Amarilla de Gregorio de Laferrere, donde debatieron los próximos pasos para “enfrentar las políticas económicas del Gobierno nacional”. Participaron representantes de la CCC, la CTA Autónoma local, Barrios de Pie, el Partido Comunista, el Sindicato de Canillitas, la Federación Argentina Azul, el Frente Patriótico por la Justicia Social, personal del Hospital Paroissien y la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines.

Los participantes coincidieron en que “se viene un diciembre duro” y acordaron “retomar las movilizaciones en forma paulatina para frenar las políticas de ajuste de Milei”, con mayores concentraciones hacia las fiestas de Navidad y Fin de Año. Además, expresaron su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof y cuestionaron el rol de la CGT, a la que calificaron de “funcional al Gobierno”.

Reclamos y definiciones sindicales

En declaraciones a Radio Universidad, el secretario general de la CTA Autónoma distrital, Beto Galeano, afirmó que “la democracia no es solo votar cada dos años, sino también expresarse libremente”.

“La disputa es en las calles. Lo vamos a hacer junto a una buena parte de nuestro pueblo, que no es suicida, pero tampoco tiene miedo a las represiones y no se va a quedar de rodillas en su casa”, sostuvo el dirigente, quien aseguró que están dispuestos a ser “el canal de expresión de las rebeliones populares”.

Galeano pidió además “un modelo de país completamente distinto, con trabajo y salarios dignos”, y advirtió que buscarán “no repetir los errores del gobierno de Alberto Fernández”.

Por su parte, Juan Carlos Alderete apuntó contra “la entrega del país a Estados Unidos por parte de los sectores oligárquicos que trabajan para dejar en la ruina al pueblo”. Explicó que la Multisectorial retomará sus reuniones luego de la pausa electoral y adelantó que el 28 de noviembre realizarán una Jornada Nacional de Lucha con epicentro en La Matanza, coordinada junto a organizaciones de todo el país.

“La falta de trabajo es sinónimo de hambre”, señaló Alderete, quien agregó que la jornada buscará visibilizar la situación social y rechazar las reformas previsional y laboral impulsadas por el Gobierno.

Agenda de movilizaciones

En paralelo, la UTEP ya definió un cronograma de acciones. El viernes 14 de noviembre, la rama de trabajadores y trabajadoras del espacio público se concentrará frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, a las 10 de la mañana, para exigir la apertura de una mesa de diálogo que permita la regularización del sector y denunciar “persecuciones y estigmatización”.

Además, el 26 de noviembre, en coincidencia con la reunión del Consejo del Salario, habrá una nueva movilización frente a la Secretaría de Trabajo. Allí reclamarán el acople del Salario Social Complementario al Salario Mínimo, Vital y Móvil, su actualización, un bono de fin de año y la continuidad del programa durante 2026.

Con el calendario social y político en tensión, las organizaciones de base se preparan para volver a ocupar las calles como escenario central de disputa con el Gobierno libertario.