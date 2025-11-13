Argentina cierra el año ante Angola: los jugadores que se juegan su lugar en el Mundial.

Argentina cierra el año ante Angola: los jugadores que se juegan su lugar en el Mundial.

La Selección Argentina enfrentará este viernes a Angola, desde las 13 hora argentina en Luanda, en lo que será mucho más que un simple amistoso. Para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, este partido representa la última prueba seria antes de definir la lista de buena fe rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El próximo año no habrá margen para más ensayos. Si finalmente se disputa la Finalíssima ante España en marzo, será con el grupo que representará al país en el Mundial. Y los amistosos de junio, pocos días antes del inicio de la competencia, también estarán reservados para los jugadores ya confirmados.

Nueve jugadores bajo la lupa

El amistoso ante Angola será decisivo para nueve futbolistas que aún buscan su lugar: Marcos Senesi, Valentín Barco, Máximo Perrone, Kevin Mac Allister, Nicolás Paz, Emiliano Buendía, José Manuel López, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.

Pese a que las lesiones y ausencias abren la puerta para nuevas oportunidades —no estarán Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono ni Julián Álvarez—, no todos podrán sumar minutos en cancha.

Entre los que más chances tienen aparecen Nicolás Paz y José Manuel “Flaco” López. En un segundo plano se ubican Senesi y Barco, mientras que con menores posibilidades figuran Perrone, Kevin Mac Allister, Buendía, Panichelli y Prestianni.

Las cartas fuertes de Scaloni

Nicolás Paz cuenta con una recomendación de lujo. “Este es un distinto, eh”, le comentó Lionel Messi al entrenador en un entrenamiento en Ezeiza. El mediocampista del Real Madrid es uno de los talentos más observados por el cuerpo técnico.

Por su parte, José Manuel López, figura del Palmeiras finalista de la Copa Libertadores, dejó una gran impresión en sus primeras convocatorias. El delantero, que debutó en el 6-0 ante Puerto Rico el 14 de octubre, aparece como el tercer centrodelantero detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, con firmes chances de estar en la lista definitiva.

El panorama del resto

Marcos Senesi depende, en gran medida, de la evolución de Lisandro Martínez, quien se recupera de una rotura de ligamentos. Barco, en tanto, busca consolidarse como alternativa en el mediocampo, posición que ocupa actualmente en el Racing de Estrasburgo.

Joaquín Panichelli, compañero de Barco y goleador de la Ligue 1 con nueve tantos en doce partidos, compite con López por el puesto de tercer delantero. Por su parte, Perrone, Kevin Mac Allister, Buendía y Prestianni corren desde más atrás, con opciones más acotadas de ser parte del plantel mundialista.

El misterio de la lista final

Uno de los factores que influirá en las chances de estos jugadores será la cantidad de futbolistas permitidos en la lista de buena fe. La FIFA informará el 5 de diciembre, durante el sorteo del Mundial en Washington, si serán 26, 28 o 30 los convocados.

La ampliación tendría sentido: el torneo pasará de 32 a 48 selecciones y el campeón deberá disputar un partido más que en Qatar 2022, cuando Argentina logró su tercera estrella.

Los nombres casi seguros

Hasta el momento, los 21 jugadores que parecen tener un lugar asegurado son: Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso, Thiago Almada, Nicolás González, Franco Mastantuono, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Scaloni deberá definir al menos cinco lugares más: un arquero (Walter Benítez o Facundo Cambeses), un marcador central (Lisandro Martínez, Juan Foyth, Senesi o Lautaro Rivero), un lateral izquierdo (Facundo Medina, Marcos Acuña o Julio Soler), un mediocampista central (Aníbal Moreno, Guido Rodríguez, Perrone o Alan Varela) y un atacante (Nicolás Paz, Buendía, Facundo Buonanotte, Matías Soulé o José Manuel López, Castellanos y Panichelli).

Fin de ciclo y cuenta regresiva

Con el amistoso frente a Angola, la Selección cierra su actividad en 2025. La etapa de pruebas llega a su fin y Lionel Scaloni perfila el plantel que buscará el bicampeonato mundial. La base está clara, los lugares disponibles son pocos y el reloj rumbo al Mundial ya comenzó a correr.