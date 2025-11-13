El peronismo nacional comenzó a moverse para estructurar una postura frente al tratamiento del Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei, tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en octubre. Desde el Partido Justicialista Nacional se activó una serie de encuentros para acercar posiciones entre las distintas líneas partidarias y de Fuerza Patria, con el propósito de definir una estrategia común cuando los proyectos lleguen al Congreso.

Además del Presupuesto, el Gobierno pretende avanzar con reformas laboral, impositiva y tributaria, temas que generan fuerte debate por los múltiples intereses en juego entre empresarios, sindicatos, pymes y dirigentes políticos.

Cristina Kirchner sigue de cerca las decisiones

El PJ Nacional está encabezado por los vicepresidentes José Mayans y Germán Martínez, quienes también presiden los bloques de Fuerza Patria en el Congreso. Ambos mantienen diálogo con el arco dirigencial del peronismo, desde intendentes y gobernadores hasta Cristina Kirchner, que sigue los movimientos partidarios desde su residencia en San José 1111.

La ex presidenta continúa al frente del PJ, pese a estar cumpliendo la condena en la causa Vialidad, y se mantiene al tanto de las reuniones que se realizan en la sede de Matheu 130, donde se busca consenso entre los sectores más cercanos al kirchnerismo y aquellos que, aunque distantes, siguen dentro del esquema partidario nacional.

Primeras cumbres del PJ Nacional

La semana pasada, los cinco vicepresidentes del PJ —José Mayans, Germán Martínez, Mariel Fernández, Ricardo Pignanelli y Lucía Corpacci— mantuvieron un encuentro con autoridades legislativas y referentes de Fuerza Patria para comenzar a delinear la posición del partido ante la agenda de temas que el Gobierno quiere discutir en los próximos meses.

El martes próximo se repetirá la reunión, esta vez con los secretarios partidarios vinculados a las áreas en debate. El miércoles, Mayans encabezará un encuentro con los senadores de Fuerza Patria en la sede del partido, mientras que Martínez ya hizo lo propio con los diputados la semana pasada.

Participación de gobernadores y aliados

En la agenda también figura convocar a los gobernadores del PJ para sumar sus posiciones. Entre los posibles asistentes se cuentan Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Por su parte, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se mantienen alejados de la conducción nacional, aunque siguen en sintonía con los PJ provinciales. La distancia con la estructura nacional se explica, en buena medida, por su decisión de tomar distancia del kirchnerismo.

A la convocatoria podría sumarse Gustavo Melella (Tierra del Fuego), aliado estratégico del peronismo, aunque no integrante formal del partido. Si bien aún no hay fecha confirmada, el encuentro se prevé para las próximas semanas.

Desde Matheu 130 adelantaron: “Si hiciese falta, vamos a convocar al Consejo Nacional del partido y al Congreso”. Sería una manera de involucrar la estructura partidaria en los debates legislativos más relevantes del año.

Contactos con la nueva CGT

Otro punto en la agenda del PJ es retomar el vínculo con la nueva conducción de la CGT, encabezada por Christian Jerónimo (Empleados del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros). Aún no se concretó un encuentro formal para definir postura sobre la reforma laboral, aunque desde el sindicalismo ya expresaron su rechazo al borrador difundido por el oficialismo.

Ese proyecto, presentado por la diputada libertaria Romina Diez, incluye puntos polémicos como la extensión de la jornada laboral, la regulación del derecho de huelga y la introducción de salarios variables vinculados al mérito individual y la productividad.

La actual conducción de la CGT no mantiene vínculos estrechos con Cristina Kirchner ni con Axel Kicillof, a diferencia del triunvirato anterior liderado por Héctor Daer, más cercano al gobernador bonaerense. Desde la central obrera afirmaron: “Vamos a aportar desde nuestro lugar para construir una alternativa peronista en 2027”.

Camino a la unidad

El peronismo busca alcanzar acuerdos internos que le permitan sostener una postura cohesionada cuando comiencen los debates parlamentarios del Presupuesto y las reformas. Sin embargo, la tarea no será sencilla. En medio de un escenario político convulsionado, el PJ intenta recomponer su rol como principal fuerza de oposición y definir una estrategia común ante el avance de las políticas del Gobierno libertario.