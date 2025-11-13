Reforma bonaerense: votar cada cuatro años, sin intermedias

El senador provincial Marcelo Daletto (UCR+Cambio Federal) presentó dos proyectos en la Legislatura bonaerense que, de aprobarse, modificarían de raíz el calendario político de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a que todas las elecciones —legislativas, municipales y ejecutivas— se realicen cada cuatro años, eliminando las tradicionales elecciones de medio término.

Según el legislador, el esquema actual “obliga a vivir en campaña constante” y genera un “alto costo económico y político” para el Estado provincial. Con esta propuesta, Daletto busca que los bonaerenses elijan gobernador, intendentes, legisladores y consejeros escolares en una única contienda cada cuatro años.

Una reforma constitucional por enmienda

El primer proyecto plantea una reforma parcial de la Constitución bonaerense, bajo la modalidad de enmienda prevista en el artículo 206 del texto provincial. En concreto, propone modificar los artículos 70, 78 y 83, que hoy determinan la renovación parcial de las Cámaras legislativas, para que tanto diputados como senadores se elijan cada cuatro años, en coincidencia con la elección de gobernador.

Además, el texto dispone que el Poder Ejecutivo convoque a un plebiscito provincial para que el electorado se pronuncie sobre la reforma en la primera elección posterior a su aprobación. Según el cronograma propuesto, los legisladores elegidos en 2029 concluirán sus mandatos en 2031, con el objetivo de empalmar los períodos y unificar los comicios.

En los fundamentos, Daletto argumenta que doce de las veinticuatro jurisdicciones del país ya eligen a sus legisladores cada cuatro años, por lo que —según señala— “no se trata de una rareza institucional sino de una práctica extendida”. También remarca que la unificación de los procesos electorales reduciría el gasto público y permitiría concentrar recursos “en gestión y políticas públicas, en lugar de campañas permanentes”.

Cambios en municipios y consejos escolares

El segundo expediente apunta a modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ley Provincial de Educación para extender la duración de los mandatos locales y escolares. Propone que los intendentes y concejales sean elegidos por cuatro años y que los Concejos Deliberantes se renueven en su totalidad, también junto a la elección provincial.

Marcelo Daletto, senador provincial (UCR+Cambio Federal).

En el ámbito educativo, la reforma modifica el artículo 148 de la Ley N° 13.688 para establecer que los consejeros escolares duren cuatro años en sus cargos, renovándose completamente en cada ciclo electoral. En ambos casos, los funcionarios podrán ser reelectos por un único período consecutivo y, tras ello, deberán esperar un mandato para volver a competir por el mismo cargo.

Al igual que en el proyecto constitucional, los concejales elegidos en 2029 finalizarían sus mandatos en 2031, ajustando sus períodos al nuevo esquema de votación unificada.

Impacto político y electoral

De prosperar, la propuesta del senador radical cambiaría de forma estructural la dinámica política bonaerense, poniendo fin al sistema de elecciones legislativas intermedias vigente desde 1983. Todos los cargos —desde el gobernador hasta los consejeros escolares— se definirían en una sola elección provincial.

Daletto sostiene que “el votante no debe ir a las urnas cada dos años para validar lo mismo” y que un mandato de cuatro años “es suficiente para evaluar una gestión completa”. Según su visión, el nuevo modelo fortalecería “el vínculo entre representantes y representados”, permitiría gestiones más estables y previsibles, y reduciría los costos que implican los comicios intermedios, que habitualmente demandan cifras millonarias.