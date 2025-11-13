El jefe comunal es el único representante de América Latina junto a delegaciones de 53 ciudades de diferentes regiones del mundo, un reconocimiento que pone nuevamente en alto el nombre del distrito en el escenario internacional.

El encuentro, organizado por la UNESCO en colaboración con el Ministerio de Educación de la República Dominicana, reúne del 12 al 14 de noviembre a todos los Estados Miembros de la región para fortalecer la implementación de la Recomendación sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible.

Desde el Municipio se indicó que la convocatoria del Intendente Ishii como ponente ante institutos, centros, agencias de ONU, universidades, escuelas, docentes, jóvenes y sociedad civil refleja el compromiso sostenido de José C. Paz con la transformación educativa y el reconocimiento internacional a su gestión.

En tanto, el Intendente Ishii, quien también se desempeña como Vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje LATAM, disertó también en la Mesa de experiencias "Experiencias de educación transformadora en ciudades y reservas de la biósfera inspiradas en la Recomendación 2023". Durante su exposición, compartió las políticas educativas innovadoras implementadas en el distrito que han logrado posicionar a José C. Paz como referente regional.

Durante el bienio 2024-2025, los Estados Miembros de la UNESCO han promovido reuniones y diálogos políticos de alto nivel en distintos continentes. Tras los encuentros realizados en África, Europa y Asia, América Latina y el Caribe asume ahora el protagonismo en esta agenda global que busca integrar la educación para la paz en los sistemas educativos de toda la región.

Desde sus redes sociales, Mario Ishii comentó "En mi rol de Vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje UNESCO LATAM, me encuentro en Santo Domingo, República Dominicana, en el Encuentro Regional de Alto Nivel 'América Latina y el Caribe como territorio de Paz'".

"Ser el único representante latinoamericano en este encuentro, junto a delegaciones de más de 50 ciudades del mundo, es un reconocimiento al trabajo educativo que impulsamos en nuestro distrito y que hoy trasciende fronteras", sostuvo.

"José C. Paz es hoy un ejemplo de transformación educativa que inspira a la región"

Mario Ishii, por otro lado, conmemoró el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. "Este día nos recuerda el papel fundamental que tiene la ciencia en la sociedad y la importancia de involucrar a toda la comunidad. En #JoséCPaz avanzamos con la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial, formando futuro con conocimiento", dijo en sus redes.