La confirmación de que Diego Santilli incorporará a su hombre de máxima confianza, Gustavo Coria, al Ministerio del Interior generó un efecto dominó inmediato en la Legislatura bonaerense.

El movimiento, todavía sin organigrama oficializado, reconfigura espacios de poder dentro de La Libertad Avanza (LLA) y, a menos de un mes del recambio legislativo, también abre una disputa interna por el control del bloque libertario.

El ascenso de Coria y su desembarco en Interior

Todo indica que Coria, diputado electo por la Sexta Sección Electoral, será el número dos de Santilli en Interior. Aunque aún no se conoce su cargo formal, fuentes del entorno del ministro sostienen que tendrá un rol de “altísimo rango”, con chances de convertirse en secretario del Interior.

Su trayectoria lo ubica como un alfil histórico del exjefe de Gobierno porteño. Fue titular del CEAMSE (2016-2018), jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad (2019-2021), y ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad (2023).

Para la lista de LLA en la Sexta, su candidatura fue una jugada que inicialmente parecía simbólica. Santilli pidió por él en la negociación con la fusión PRO–LLA, y Coria entró en el quinto lugar. Sin embargo, la nómina encabezada por Oscar Liberman terminó siendo la más votada en las elecciones desdobladas de septiembre, lo que le garantizó la banca.

Con su salida del 10 de diciembre, el PRO pierde un diputado pero LLA gana un lugar más en la Cámara baja provincial, ampliando su representación.

Gustavo Coria.

Pareja gana espacio y se mueve la interna libertaria

La salida de Coria habilita el ingreso de una dirigente cercana a Sebastián Pareja, presidente de LLA en Buenos Aires. Aunque inicialmente se especuló con el acceso del primer suplente, Daniel Lan Hao Yuan —amigo personal de Pareja desde la Universidad de Belgrano—, las fuentes libertarias confirmaron que la que asumirá será María Fernanda Coitinho.

Coitinho responde políticamente a Miriam Niveyro, uno de los pilares del esquema bonaerense de Pareja, y hoy dirige la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), espacio clave para formar cuadros libertarios en el territorio. Con su llegada, Pareja suma una ficha propia dentro de la Legislatura y consolida su armado rumbo al inicio del nuevo período parlamentario.

El bloque libertario, que hoy preside Agustín Romo —referente de las Fuerzas de Cielo y cercano a Santiago Caputo—, deberá definir quién quedará al frente de una bancada que desde diciembre sumará veinte integrantes.

Otros movimientos en el tablero bonaerense

El reordenamiento no solo se dará en la alianza libertaria. Del lado de Fuerza Patria también se mueve el mapa político. El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, renunció a su cargo a partir del 10 de diciembre para asumir como senador provincial por la Séptima Sección Electoral.

Su decisión llamó la atención, dado que en estos casos suele solicitarse licencia. Su reemplazo será Eduardo “Bali” Bucca, quien encabezó su lista como primer concejal y ya gobernó el municipio entre 2011 y 2017.

Otros intendentes electos para el Senado aún no definieron si seguirán en sus municipios: Mario Ishii (José C. Paz), Germán Lago (Alberti), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Pablo Petrecca (Junín). En Diputados están en la misma situación Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Diego Nanni y Alejandro Acerbo.