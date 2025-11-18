Las obras del Salado, afuera del Presupuesto de Milei

La crisis hídrica que golpea al centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires se profundiza día a día, mientras organizaciones rurales advierten que el gobierno nacional de Javier Milei no incluyó en el Presupuesto 2026 ni un solo peso para las obras de la Cuenca del Salado, clave para mitigar inundaciones históricas.

Con más de dos millones de hectáreas afectadas, productores, técnicos y entidades como Carbap ya hablan de un “impacto económico gigantesco” y anticipan pérdidas multimillonarias para el año próximo.

Hectáreas bajo agua y pérdidas que ya se cuentan en dólares

Según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), alrededor de 1.5 millones de hectáreas quedarán improductivas en la campaña actual.

La entidad calcula que, si esa superficie tenía prevista una rotación de 60% soja y 40% maíz, se perderán cerca de 2.000 millones de dólares en 2026. “La ventana de siembra de soja y maíz se cierra aceleradamente”, advirtieron.

El diagnóstico se sostiene en un análisis de imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, que muestran 2 millones de hectáreas inundadas o anegadas y casi 3,8 millones afectadas, sin condiciones mínimas de piso para avanzar con las labores de siembra. “La conclusión es simple: todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”, acusó Carbap.

Los distritos más castigados son Bolívar —con casi 170 mil hectáreas afectadas—, 9 de Julio (más de 136 mil), Pehuajó (casi 110 mil), y 25 de Mayo, Lincoln y Carlos Casares, todos con alrededor de 105 mil hectáreas comprometidas.

El INTA confirma un deterioro acelerado: caminos intransitables y zonas aisladas

Un informe elaborado por Javier Portillo, ingeniero agrónomo de la EEA INTA Pergamino, muestra la magnitud del problema. El técnico detectó un deterioro acelerado desde febrero, con datos alarmantes: Carlos Casares pasó de 9.850 hectáreas bajo agua en febrero a 129.500 en octubre (51,1% de su superficie), mientras que 9 de Julio saltó de 63.535 a 128.500 y Bragado de 3.818 a 50.540 hectáreas.

Portillo explicó que la metodología utilizada permite identificar agua visible, aunque ciertas áreas podrían estar subestimadas debido a vegetación o suelos saturados.

“Zonas anegadas con vegetación desarrollada o suelos saturados pueden no ser registradas por la interferencia del cultivo”, señaló, lo que abre la puerta a un impacto aún mayor del observado.

Para muchos productores, incluso los que no tienen los lotes directamente anegados, el problema es idéntico: no pueden entrar ni salir de los establecimientos, mover hacienda ni completar labores sanitarias o de siembra por el colapso de la red vial rural.

Bronca contra Milei: obras frenadas y un presupuesto sin soluciones

El malestar en la región explota en una dirección: el gobierno nacional. Carbap remarcó que la administración de Javier Milei recauda más de 1.000 millones de dólares anuales en retenciones solo en la región del Salado, además de continuar cobrando el impuesto a los combustibles creado específicamente para financiar obras de control de inundaciones.

Sin embargo, denunciaron que “el Presupuesto Nacional 2026 no asigna ni un peso para las obras del Salado”, lo que calificaron como una “omisión incomprensible”.

La entidad también apuntó a los tres niveles del Estado, pero endureció el tono contra Nación: “Frente a quienes repiten que ‘no hay plata’, la respuesta es simple y contundente: en esta cuenca sí hay plata: la generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años”.

Carbap elevó además un reclamo histórico: que para 2030 las obras del Plan Maestro del Río Salado estén terminadas en su totalidad. “No se trata de un eslogan ni de un deseo, es una obligación moral, productiva y social”, enfatizaron.

Mientras tanto, la provincia continúa recibiendo cuestionamientos puntuales por el bajo nivel de inversión en el Plan Maestro dentro del presupuesto 2026, pero el foco de la crítica se dirige especialmente a Nación por la ausencia total de partidas para obras hidráulicas estratégicas.