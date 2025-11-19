La Justicia limita las visitas a Cristina Kirchner y crece la tensión política

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) resolvió modificar las condiciones de detención de Cristina Fernández de Kirchner y restringir el régimen de visitas en su domicilio de San José 1111. La decisión llegó horas después de que la expresidenta compartiera una foto con un grupo de nueve economistas que la visitó en su vivienda, un gesto que disparó críticas de parte de la oposición y del arco mediático.

El fallo del TOF 2 y los nuevos límites

El juez Jorge Gorini definió que, desde ahora, las visitas a la exmandataria deberán cumplir un esquema más estricto. Según la resolución, los encuentros:

No podrán exceder las dos horas,

Tendrán un máximo de dos por semana,

No podrán incluir a más de tres personas al mismo tiempo.

El texto aclara que familiares directos y el círculo íntimo de la exvicepresidenta podrán seguir ingresando sin límites de duración ni necesidad de autorización previa.

La medida se tomó luego de la difusión de una imagen en la que Cristina apareció junto a un grupo de jóvenes economistas que le acercaron propuestas para un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

La respuesta de Cristina: “No es la foto… es la Economía estúpido”

En una publicación en X, Cristina Kirchner cuestionó con dureza las críticas por la reunión y sostuvo que el problema de fondo no era la imagen difundida, sino las ideas que allí se discutieron.

“Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”, escribió.

Además, defendió su derecho a la actividad política: “No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal. ¿Hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?”

CFK apuntó a la economía de Milei

La exmandataria desplegó una batería de críticas al Gobierno nacional, con números que, según aseguró, muestran el deterioro del entramado productivo:

19.164 empresas cerradas entre noviembre de 2023 y agosto de 2024.

276.624 empleos registrados destruidos en ese mismo período.

Acusó al Ejecutivo de aplicar un plan económico “de brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados”.

Cristina sostuvo que la situación actual representa “una catástrofe” y remarcó que “hasta el Gobierno peronista más flojo tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei”.

Críticas al Poder Judicial en una posdata final

En el cierre de su mensaje, la dirigente del peronismo lanzó una fuerte apreciación sobre el sistema judicial, en tono irónico y confrontativo: “¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente… y los argentinos nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?”

La resolución del TOF 2 quedó firme y ya rige para las próximas semanas, en medio de un clima político cada vez más tenso y con nuevas tensiones entre el kirchnerismo, el Gobierno y la Justicia.