Docentes universitarios se suman al paro nacional de ATE

El conflicto entre los gremios estatales y el Gobierno nacional sumó este miércoles un nuevo capítulo con un paro nacional convocado por ATE que rápidamente escaló en adhesiones. Este 19 de noviembre, la medida no solo incluye a trabajadores estatales, sino también a docentes y no docentes universitarios, que se plegaron en rechazo a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei y en reclamo por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde temprano, las organizaciones comenzaron a ocupar espacios clave del centro porteño con una radio abierta en Plaza de Mayo, mientras se montaban las primeras columnas de trabajadores que luego marcharían hacia la Secretaría de Trabajo. La postal de miles de estatales avanzando por el Bajo porteño se convirtió en una muestra de fuerza de uno de los gremios que más tensiones acumula con el Gobierno.

El reclamo de ATE y el choque frontal con el Gobierno

La conducción de ATE volvió a insistir en que el ajuste salarial sobre los trabajadores estatales es “insostenible” y que el Gobierno mantiene cerradas las negociaciones paritarias pese a los aumentos de precios en sectores clave y a la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde 2023. La reforma laboral anunciada por la Casa Rosada fue el desencadenante de una protesta que el gremio define como “el inicio de una nueva etapa de resistencia”.

El clima entre el gremio y el Ejecutivo llegó al punto de ebullición tras la denuncia penal presentada por Patricia Bullrich contra el secretario general Rodolfo Aguiar, a quien acusó de promover “una crisis institucional”. El dirigente respondió con dureza y aseguró que ninguna amenaza del Gobierno iba a frenar el paro. “No vamos a aceptar una reforma laboral que retrocede décadas en derechos”, sostuvo.

Para ATE, la denuncia de Bullrich forma parte de una estrategia de “disciplinamiento” que, lejos de desactivar la protesta, terminó generando un efecto contrario: una convocatoria más masiva y la solidaridad de otros gremios estatales y universitarios.

Universidades en crisis y un sector que no aguanta más

La situación universitaria es uno de los puntos más calientes del conflicto. La Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) confirmó un paro nacional de 24 horas que afecta a todo el sistema y que vuelve a exponer la crítica situación de la educación superior. El reclamo principal apunta al Gobierno por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y vetada parcialmente por el Ejecutivo semanas atrás.

“Las universidades no pueden seguir en este nivel de desfinanciamiento”, advierten desde los gremios, que señalan que la actualización salarial prevista por ley —que ronda el 44%— tampoco fue abonada. Docentes y no docentes reclaman, además, que los sueldos de muchos trabajadores ya quedaron por debajo de la línea de pobreza y que los equipos académicos se están vaciando ante la falta de incentivos y la imposibilidad de sostener la dedicación horaria.

La adhesión de CONADU Histórica al paro de este miércoles terminó de configurar un escenario de paralización casi total del sistema universitario. El gremio ya anticipó que, si no hay respuestas, habrá una semana completa de paro a partir del 1 de diciembre, lo que podría profundizar el conflicto y afectar el cierre del ciclo académico.

Un reclamo que trasciende las aulas

El conflicto universitario se conecta con un reclamo más amplio contra el plan económico del Gobierno. Las federaciones estudiantiles, los gremios docentes y los no docentes coinciden en señalar que la reforma laboral y la política de ajuste tienen un impacto directo no solo en los salarios, sino también en el funcionamiento de hospitales universitarios, programas de investigación y becas estudiantiles. En ese marco, la consigna “plata hay, pero este Gobierno decidió no destinarla a la universidad pública” se repitió en los discursos de la jornada.

Marcha de jubilados y movilización multisectorial

A la protesta de estatales y universitarios también se sumó la tradicional marcha de jubilados, que volvió a movilizarse desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. Las organizaciones exhibieron miles de firmas recolectadas “contra el pacto Milei-Trump-FMI” y denunciaron el deterioro acelerado del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas. La jornada incluyó una radio abierta sobre avenida Rivadavia y un acto de cierre que incorporó a trabajadores del Hospital Garrahan, movimientos piqueteros y agrupaciones de izquierda.

Con múltiples actores en la calle, la ciudad se vio alterada desde temprano con cortes de tránsito, desvíos y un dispositivo de seguridad reforzado. Pese a ello, las columnas avanzaron sin incidentes mayores y la jornada se desarrolló dentro del marco previsto por las organizaciones convocantes.

Un paro que anticipa una agenda de tensión creciente

El paro nacional de este 19 de noviembre se convirtió en un punto de inflexión para medir la relación entre el Gobierno y los gremios estatales y universitarios. Con un nivel de adhesión mucho mayor al esperado y con amenazas de profundizar las medidas antes de fin de año, el escenario que se abre es de negociaciones trabadas, acusaciones cruzadas y una calle cada vez más movilizada.