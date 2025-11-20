Tensión entre gobernadores en el CFI por el rumbo del país

El clima en la Semana de la Integración Federal del CFI, realizada esta mañana en Parque Norte, cambió por completo cuando Axel Kicillof tomó el micrófono y disparó contra las políticas “privatistas” del Gobierno nacional. Sus palabras provocaron incomodidad entre los mandatarios presentes y derivaron en un cruce directo con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El evento reunió a más de 400 jóvenes de 23 provincias y contó con la presencia de seis gobernadores: Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) e Ignacio Lamothe, secretario general del CFI.

La frase de Kicillof que encendió la discusión

“Hay que defender la Universidad Pública y no dejar que privatistas y miserables dejen afuera a miles de pibes”, fue el arranque de Kicillof, que llegó al auditorio entre aplausos después de una demora por “algunos accidentes”, según comentó.

Sus palabras sorprendieron porque el panel estaba centrado hasta ese momento en la producción, el desarrollo y los desafíos educativos. La sorpresa fue aún más evidente en el rostro de Cornejo, quien evitó reaccionar en el escenario pero luego habló con la prensa.

La respuesta de Cornejo: “Típico del kirchnerismo”

Consultado tras el panel, el mandatario mendocino fue tajante: “Típico del kirchnerismo”, lanzó al referirse a la intervención del bonaerense.

Cornejo cuestionó que “la democracia no resolvió los desafíos del desarrollo”, afirmó que “se administró mal la cosa pública” y destacó el crecimiento de Chile, país que —según dijo— superó a la Argentina en PBI per cápita.

Luego apuntó directamente a la mirada de Kicillof: “Su respuesta fue típica del kirchnerismo. Hay un balance negativo de estos 40 años y eso responde a malas administraciones. Ese diagnóstico genera una alternancia que es un retroceso para el país”.

Además, señaló que la Argentina necesita “más sector privado, más empresas por cada mil habitantes” y “un Estado inteligente”, no uno “sobredimensionado”.

El contraataque de Kicillof: “Esto ya se probó”

El bonaerense recogió el guante en el propio auditorio y enderezó su discurso hacia las políticas de los años 90: “Se aplicaron recetas equivocadas. Había un manual de instrucciones: desregulación, privatización, apertura indiscriminada. Cualquier similitud con la realidad… esto ya se probó en Argentina”.

Kicillof insistió en que esas políticas generaron “más pobreza y desigualdad” y subrayó que la provincia de Buenos Aires es “productiva”, pero necesita “industrialización con trabajo argentino”.

Poggi y Frigerio también dejaron mensajes al Gobierno

Claudio Poggi tomó distancia del cruce y apuntó a un eje que también generó eco en el auditorio: “Una provincia no es rica por sus recursos naturales sino por sus recursos humanos. Un pueblo educado es un pueblo libre”.

A su turno, el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio pidió “trabajar en un camino alternativo” y sostuvo que la Argentina necesita consolidar “el equilibrio macroeconómico” para que vuelvan el crédito y la estabilidad. “Una vez que tengamos orden fiscal, vamos a recuperar las herramientas para el desarrollo”, afirmó.

Un cierre marcado por el debate y la participación juvenil

El evento formó parte del cierre del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, que incluyó paneles, charlas, dinámicas grupales y un Ideatón Federal donde jóvenes de todo el país presentaron proyectos de políticas públicas.

La escena, que comenzó en tono académico, terminó siendo un anticipo de la disputa política que atraviesa el país: modelos económicos, educación pública, Estado y sector privado sobre la mesa, y dos gobernadores que chocaron fuerte ante cientos de jóvenes que siguieron cada palabra.