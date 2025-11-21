En el marco del avance de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la Etapa II del proyecto, uno de los pilares del nuevo esquema de gestión vial impulsado por el Ministerio de Economía. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, el Gobierno acelera la privatización de rutas y lanzó su segunda licitación. Los corredores que se disputarán en la compulsa están conformados por Tramos de las Rutas Nacionales 3, 205, 226, A-005, Autopista Ezeiza-Cañuelas, Autopista Jorge Newbery y Autopista Ricchieri.

Al conocer esta noticia, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, comentó y cuestionó la medida desde su cuenta en la red social de x (antes Twitter): "Es otro paso hacia peajes impagables. El Gobierno acelera la privatización de rutas y lanzó una segunda licitación. Los tramos, hoy administrados por Corredores Viales, pasarían a manos privadas bajo el argumento de que el sistema 'genera pérdidas' y que el nuevo modelo no tendrá subsidios del Estado".

"Ya sabemos lo que eso significa: más aumentos en los peajes y mayor carga para quienes todos los días viajan para trabajar, estudiar o producir", analizó el intendente municipal del distrito de la tercera sección electoral.

En ese marco, desde un hilo que compartió en su red social, el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, advirtió "Vamos a seguir de cerca este proceso y sus consecuencias, y a exigir rutas seguras y en buen estado para Esteban Echeverría, la provincia y todo el país".

El intendente Fernando Gray pone el foco en la educación

Desde su red social e X (Antes Twitter), el jefe comunal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, comentó "Recorrí la Escuela Técnica N° 1 de Monte Gran de Sur y pude ver cómo avanzan las obras de puesta en valor".

"Colocamos nuevos baños con sanitarios y griferías, renovamos pisos y paredes, mejoramos aulas, iluminación LED, y tenemos obras proyectadas en el SUM. Cada intervención garantiza que las chicas y chicos aprendan en condiciones óptimas y seguras", dijo el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, .

Fernando Gray llamó a defender la Soberanía Nacional

Por otro lado, en el marco del día de la soberanía nacional que tuvo lugar este 20 de noviembre, el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dejó un mensaje en sus redes sociales en el cual reflexionó sobre esta fecha e hizo un llamado a seguir construyendo soberanía y justicia social.

"En el Día de la Soberanía Nacional recordamos la valentía de quienes defendieron nuestra independencia en la Vuelta de Obligado, reafirmando el compromiso de cuidar nuestra tierra, nuestros recursos y nuestra identidad", escribió en X el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

Por último, el alcalde comunal del distrito de la tercera sección electoral, Fernando Gray, cerró su hilo: "Sigamos construyendo una Argentina soberana, con justicia social, trabajo y dignidad para cada familia".