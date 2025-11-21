La Municipalidad de Suipacha informó que se concretó la entrega de dos trámites de afectación de vivienda, conocidos comúnmente como “bien de familia”. Este procedimiento, que se realiza de manera gratuita y se completa en un plazo aproximado de seis días, ofrece a los beneficiarios una herramienta clave para reforzar su estabilidad habitacional.

Desde las Direcciones de Tierras y de Catastro se destacó el acompañamiento que se brinda a los vecinos durante todo el proceso. Gracias a este trámite, las propiedades involucradas pasan a ser no embargables, brindando mayor protección a las familias que deciden gestionar la afectación.

Reunión de trabajo por la seguridad en el distrito

En paralelo, el intendente Juan Luis Mancini, junto a funcionarios del gabinete local, mantuvo una importante reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio Público Fiscal.

Del encuentro participaron el subsecretario de Articulación Institucional, Eduardo Aparicio; el subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal, Sebastián Fernández Ciatti; el director de Fiscalización y Control, Sebastián Codini; y por el Ministerio Público Fiscal el fiscal general adjunto, Dr. Leandro Marquiegui.

Durante la reunión se analizaron las tareas de investigación e inteligencia aplicadas al esclarecimiento y prevención del delito en Suipacha. También se abordaron temas vinculados a nocturnidad, convivencia ciudadana y estrategias frente a distintas violencias.

Las autoridades repasaron los resultados del trabajo articulado entre la Policía Comunal, el Centro de Monitoreo, la Justicia y el Municipio, revisaron avances recientes y definieron las prioridades de acción para los próximos meses. El objetivo, remarcaron, es fortalecer la prevención, optimizar la capacidad de respuesta institucional y continuar mejorando la seguridad para vecinos y vecinas.

Desde el Ejecutivo destacaron que el diálogo permanente entre los organismos provinciales y el gobierno local consolida una agenda común enfocada en la protección de toda la comunidad.

Energía sustentable: instalan un termo solar en el Natatorio Municipal

Otra de las novedades de la semana fue la instalación en el Natatorio Municipal del primer termo solar, uno de los 19 equipos provistos por el Ministerio de Ambiente de la Provincia para instituciones de Suipacha.

La colocación del termo solar estuvo a cargo de estudiantes de la Escuela Técnica y del Centro de Formación Profesional (CFP), como parte de sus prácticas formativas dentro del trayecto de Instalación de Termos Solares. El Municipio agradeció especialmente el trabajo conjunto entre las áreas de Ambiente y Educación, que permite combinar capacitación, sustentabilidad e implementación de tecnología limpia en espacios públicos.

Según se informó, en las próximas semanas continuará la instalación de los demás equipos en distintos clubes de la comunidad, ampliando el alcance de la iniciativa.

“Seguimos impulsando proyectos que combinan sustentabilidad, educación y oportunidades”, remarcaron desde el Municipio, valorando que este tipo de acciones permiten reducir costos energéticos, modernizar instalaciones y formar a jóvenes en saberes clave para el futuro.