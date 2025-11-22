La semana terminó como empezó: con el fútbol argentino envuelto en un vendaval. La sorpresiva decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de declarar a Rosario Central como Campeón de la Liga 2025 tras el cierre de la tabla anual generó un nuevo capítulo de confrontación entre Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata.

El conflicto, que comenzó con la negativa del "Pincha" sobre la existencia de una votación formal, escaló rápidamente cuando Toviggino confirmó en redes que Estudiantes deberá realizar un “pasillo de honor” al "Canalla" este domingo, en el Gigante de Arroyito, antes del duelo por los octavos de final del Torneo Clausura.

El texto remarca que esta práctica “se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF”, como ocurrió este año cuando Platense visitó a River en la primera fecha del Torneo Clausura tras consagrarse en el Apertura. La comunicación no detalla sanciones, pero deja en claro que la instrucción es obligatoria.

El cruce feroz entre Toviggino y Verón

El capítulo más caliente se produjo en redes sociales. Estudiantes había publicado un comunicado asegurando que “no se realizó ninguna votación” en la reunión del Comité Ejecutivo de la LPF respecto al reconocimiento a Rosario Central.

Toviggino salió al cruce apenas minutos después, acusando a Verón de impulsar una “campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA”. También lo chicaneó con duros términos: “¡Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo! ¡Pecho frío!”, escribió en X.

El tesorero insistió en que sí hubo votación y que fue “por unanimidad, con Estudiantes presente a través de su vicepresidente”. Para respaldar su postura, Toviggino publicó un fragmento del acta de la reunión, donde se lee:

“Luego de un breve debate, y encontrándose todos los presentes de acuerdo, se aprueba otorgar al CA Rosario Central el título de Campeón de la Liga 2025”.

"Fatura" Broun y Ángel Di María con la Copa.

El jueves, la foto de Ángel Di María con el trofeo junto a Claudio Tapia y Pablo Toviggino; el presidente de Central Gonzalo Belloso; la vicepresidenta Carolina Cristinziano; y el director técnico Ariel Holan, ya había generado desconcierto por la improvisación del acto.

Ese episodio no hizo más que potenciar el clima previo al cruce del domingo. El encuentro entre Rosario Central y Estudiantes, que ya tenía peso por tratarse de un duelo de octavos, ahora quedó envuelto en un clima tenso. El “pasillo de honor” será el centro de todas las miradas. En Arroyito esperan un recibimiento cargado de euforia, mientras en La Plata reina el malestar por lo que consideran una imposición política más que deportiva.