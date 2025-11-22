La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a encender las alarmas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país. El gremio anunció estado de alerta y confirmó que paralizará el servicio en todas las empresas que no paguen salarios y aguinaldos en tiempo y forma antes del cuarto día hábil de diciembre.

La advertencia aparece en medio de una fuerte disputa entre las cámaras empresarias y el Gobierno nacional, que mantienen un desacuerdo por el envío de subsidios al transporte.

La postura del sindicato quedó clara en boca del vocero Mario Caligari, que descartó cualquier esquema de pagos escalonados y responsabilizó directamente a las compañías por la situación que se avecina.

“En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, remarcó en declaraciones radiales. Y fue más allá al cuestionar la actitud de los empresarios: “Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida”.

Las advertencias llegan tras el anuncio de las cámaras empresarias, que comunicaron su intención de abonar los sueldos de noviembre en dos tramos y el medio aguinaldo de diciembre en seis cuotas.

La medida se justifica, según expresaron, en “ingresos insuficientes, crecientes costos, distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores”, además del reclamo por demoras en los subsidios nacionales.

“Empresa que no pague, se va a parar”: el gremio marca el límite

Para la UTA, el planteo patronal es inaceptable. Caligari insistió en que los trabajadores cumplen sus tareas “los 30 días del mes y los 365 días del año” y que lo mínimo que exigen es percibir el salario “en tiempo y forma”.

También rechazó la posibilidad de “financiar” el aguinaldo: “No puede ser que lleguemos el día 30 y digan: ‘No tenemos plata para pagar’, después de trabajar todo el mes. Los aguinaldos quieren financiarlos por 6 meses. De ninguna manera, no es esa la forma”.

El sindicalista remarcó que el conflicto por los subsidios es ajeno a la relación laboral entre choferes y empresas. “La realidad es que el empresario dice que el subsidio no le llega en tiempo y forma y nosotros no tenemos nada que ver con eso. No tratamos con el Gobierno, no tenemos participación en la negociación”, explicó.

Si no aparece una solución, advirtió, el gremio está dispuesto a avanzar con paros desde el 4 de diciembre, fecha límite establecida por el sindicato.

El trasfondo del conflicto: salarios, aguinaldo y empresas al borde del límite

En un comunicado dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, representantes del sector empresario detallaron que el pago escalonado es “excepcional y transitorio”, y que se implementa para evitar “comprometer la continuidad operativa” de varias firmas. Según la propuesta, los sueldos de noviembre se completarían en un plazo máximo de dos meses; el aguinaldo, en seis pagos.

Las advertencias de la UTA anticipan un diciembre complicado para el transporte urbano, especialmente en el AMBA, donde el servicio ya viene golpeado por subas tarifarias y recortes en los subsidios. Si la situación no se destraba en los próximos días, el escenario podría derivar en una paralización total del servicio, con impacto directo en millones de pasajeros.