Kicillof mueve piezas y definió a la sucesora de Sileoni
Se va Alberto Sileoni y Axel Kicillof ya eligió sucesora: Flavia Terigi. Un recambio clave en plena tensión con las reformas de Javier Milei. Todos los detalles.Política24 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El gobernador Axel Kicillof enviará este miércoles 26 de noviembre el pliego a la Legislatura bonaerense para que se trate la designación de Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación. La pedagoga, con una extensa trayectoria académica, llegará para reemplazar a Alberto Sileoni, quien dejará el cargo tras casi cuatro años de gestión y por motivos personales.
La salida de Sileoni se produce en un momento sensible: la cartera educativa bonaerense es la más grande del país y el recambio ocurre a dos meses del inicio del ciclo lectivo 2026, cuando el Ejecutivo provincial busca asegurar continuidad en políticas que considera estratégicas.
Además, el movimiento se da en medio del debate nacional por la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, una iniciativa a la que el propio Sileoni ya se había manifestado en contra. El recambio también llega a pocas semanas del recambio legislativo provincial, un contexto que agrega tensión política a la designación.
Por qué el pliego debe pasar por la Legislatura
Aunque funciona en los hechos como un ministerio, la Dirección General de Cultura y Educación no tiene rango ministerial. Por esa razón, el nombramiento de su titular requiere obligatoriamente la ratificación de la Legislatura bonaerense, y no depende sólo de la decisión del gobernador.
El pliego de Terigi ingresará formalmente por el Senado, que deberá tratar su designación en las próximas sesiones. Desde el Ejecutivo aseguran que la elección apunta a sostener y profundizar el rumbo trazado en los últimos años.
La salida de Sileoni y el cierre de su etapa
En su despedida, Alberto Sileoni agradeció a Kicillof “la oportunidad y el honor” de conducir el sistema educativo provincial. También destacó que el gobernador tomó “la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión”, un mensaje que refuerza el peso político que el oficialismo le atribuye al área.
Sileoni repasó los principales lineamientos de su administración, entre ellos:
- Transformaciones curriculares.
- Presencia territorial en toda la provincia.
- Fortalecimiento de la infraestructura educativa.
- Trabajo sostenido con escuelas, cooperadoras, docentes y auxiliares.
“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales y familias”, afirmó el exdirector general. También aseguró que seguirá acompañando a Kicillof “desde otros espacios”.
Quién es Flavia Terigi, la elegida por el gobernador
La candidata de Kicillof, Flavia Terigi, es una de las pedagogas más reconocidas de la Argentina. Es doctora en Psicología, magíster en Ciencias Sociales, y profesora titular de la UBA.
Desde 2022 ejerce como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y además integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación como representante del campo académico.
Su trayectoria combina investigación, gestión y formación docente, lo que la posiciona como una figura central dentro del ámbito educativo. Su eventual llegada a la Dirección General de Cultura y Educación apunta a fortalecer líneas de trabajo vinculadas a:
- Calidad educativa.
- Actualización curricular.
- Articulación con universidades e institutos de formación.
Con un perfil técnico y una mirada fuertemente ligada a las políticas públicas, su nombramiento busca mantener estabilidad en un área clave de la administración bonaerense en un contexto político nacional marcado por tensiones y reformas.
