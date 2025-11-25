Saavedra: Cicloencuentro 2025 reunió a más de 400 ciclistas de todo el país en Pigüé
La Municipalidad de Saavedra–Pigüé celebró con gran convocatoria una nueva edición del Cicloencuentro 2025, que volvió a posicionar al distrito como un referente del ciclismo recreativo y deportivo en la provincia.Municipales25 de noviembre de 2025Soledad Castellano
Más de 400 participantes, provenientes de más de 20 localidades y de distintas regiones del país, consolidaron el crecimiento sostenido que la actividad registra año tras año.
A lo largo del fin de semana, los ciclistas recorrieron diferentes paisajes del distrito, disfrutaron de las sierras y participaron de dos jornadas que culminaron con actividades, shows y sorteos en el Paseo Gastronómico del Parque Municipal. La presencia de visitantes generó además un movimiento económico significativo en la hotelería, la gastronomía y los comercios locales.
El evento fue recientemente declarado de Interés Legislativo Provincial, mediante la iniciativa de la diputada María Fernanda Bevilacqua, quien destacó su aporte al deporte, el turismo y la integración comunitaria.
El reconocimiento también se vio reflejado en redes sociales, donde muchos participantes resaltaron el recibimiento de la ciudad.
Desde el Municipio se indicó "agradecemos a todos los ciclistas que eligieron ser parte y a quienes hicieron posible la organización: grupos de ciclismo, voluntarios, emprendedores, instituciones, prestadores de servicios y áreas municipales. Esta iniciativa es una construcción colectiva que se fortalece gracias al compromiso de toda la comunidad".
El intendente Matías Nebot señaló que “eventos como este impulsan el turismo, promueven hábitos saludables y generan oportunidades reales para el desarrollo económico del distrito”.
Desde la Municipalidad se acotó que se reafirma el compromiso con actividades que acerquen a los vecinos, impulsen la vida activa y sigan consolidando el crecimiento regional.
