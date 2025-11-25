Qué proyecta la última encuesta sobre el balotaje de Chile

A menos de un mes de la segunda vuelta presidencial en Chile, un informe de CB Consultora Opinión Pública mostró un escenario con clara ventaja para José Antonio Kast. El candidato de derecha no solo llega mejor posicionado en intención de voto, sino que además mantiene un saldo de imagen favorable frente a Jeannette Jara.

Según el estudio, la ministra de origen comunista acumula un 58,1% de imagen negativa, muy por encima de su valoración positiva, que llega al 39,8%. En contraste, Kast registra una aprobación del 53,3%, mientras su nivel de rechazo se ubica en 45,3%. Esta diferencia en la percepción pública aparece como uno de los factores que explican el rumbo actual de la contienda.

Qué proyecta CB Consultora en la definición voto a voto

El trabajo de campo también confirmó un dato clave: el 84,2% de los consultados afirma que irá a votar, lo que mantiene el patrón de alta concurrencia que caracterizó los últimos comicios en el país vecino. A pesar de la fuerte polarización, el electorado no muestra señales de apatía ni caída en la movilización.

Al proyectar solo los votos afirmativos, la ventaja de Kast se vuelve contundente. Según la encuesta, el exdiputado obtendría 57,4% de los sufragios, contra 42,6% de Jara, una brecha de casi 15 puntos que, al día de hoy, perfila un resultado favorable a la derecha.

Los desafíos para Jara en un tramo final cuesta arriba

La candidata debe remontar una diferencia amplia en un escenario marcado por su propio saldo de imagen negativa. La dificultad para mejorar ese indicador y su menor capacidad de retención del electorado general complican el sprint final.

Mientras tanto, Kast capitaliza una percepción pública más favorable y una base de apoyo que, por ahora, se mantiene firme y con margen para crecer.

Qué puede definir la elección en las próximas semanas

La consultora señala que la clave estará en los votantes que aún evalúan voto blanco, nulo o la posibilidad de no participar. Ese segmento, aunque acotado, podría influir en un balotaje que mantiene una tendencia clara, pero aún expuesta a movimientos en la opinión pública.

Con este escenario, la disputa avanza hacia una definición donde Kast aparece mejor posicionado y Jara afronta el desafío de recuperar terreno en tiempo récord.