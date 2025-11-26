La conducción nacional de La Libertad Avanza activará este domingo un movimiento interno de alto voltaje político en la provincia de Buenos Aires. En un hotel de Mar del Plata, Karina Milei encabezará una cumbre con toda la dirigencia bonaerense del espacio que buscará fijar un rumbo sin márgenes para desvíos internos, con un mensaje que incluirá una advertencia directa contra intendentes del peronismo y una línea dura hacia adentro del propio espacio libertario.

El encuentro funcionará como un congreso legislativo ampliado y estará liderado por la secretaria general de la Presidencia junto a Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense y diputado nacional electo, y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

La cita llega en un momento clave: La Libertad Avanza pasó en apenas dos años de una estructura territorial dispersa a ocupar bancas decisivas en la Legislatura provincial y en decenas de concejos deliberantes. Según fuentes cercanas a la organización, el objetivo es imponer reglas de juego claras para evitar rupturas, ordenar el funcionamiento interno y consolidar una estrategia común de cara a los debates que se vienen en la provincia.

Sin lugar para autonomías

A diferencia del encuentro realizado a fines del año pasado —enfocado en funcionarios nacionales—, esta vez la cumbre tendrá un perfil netamente legislativo. Fueron convocados concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales, legisladores nacionales por la provincia y los coordinadores de los 135 distritos.

Durante la mañana habrá mesas divididas por áreas: una destinada a consejeros escolares y otra para legisladores y referentes municipales. Luego, los equipos técnicos abordarán ejes como gestión, diseño institucional y comunicación política.

Entre los temas que dominarán el debate figuran el Presupuesto bonaerense, el sistema de salud provincial y su financiamiento, la implementación de la Boleta Única de Papel y la estrategia comunicacional. En la conducción libertaria consideran este último punto central para sostener la cohesión de cara al año electoral.

El cierre estará a cargo de Karina Milei, Pareja y Menem, con un mensaje de disciplina partidaria que puertas adentro ya anticipan como inflexible.

Disciplina o salida

La señal más contundente se bajará en los pasillos, lejos de los discursos formales. Uno de los organizadores sintetizó sin eufemismos la línea que bajará la conducción: ningún dirigente libertario deberá avalar subas de tasas o impuestos municipales.

En la cúpula de LLA entienden que varios intendentes buscarán trasladar el impacto de la recesión a los contribuyentes y que esos movimientos pueden terminar salpicando al oficialismo nacional en los territorios. La orden es bloque total a ese tipo de acuerdos.

A esa restricción se suma otra aún más sensible: queda vedada cualquier negociación local que no esté alineada con la estrategia nacional. Sebastián Pareja lo justificó en tono organizativo, pero con trasfondo político: “autonomía supervisada” fue la idea con la que definió la etapa inicial del armado libertario.

Diputados, poder y pulseada interna

La cumbre también funcionará como antesala de otra disputa clave: la conformación del poder interno en la Cámara de Diputados bonaerense. Pareja mantuvo reuniones individuales con legisladores electos para detectar aspiraciones y empezar a ordenar los cargos estratégicos.

En la negociación están en juego la presidencia del bloque, la vicepresidencia primera de la Cámara —que deberá discutirse con el PJ— y la titularidad de comisiones clave.

En paralelo, esta semana terminarán las negociaciones entre el sector que responde a Karina Milei y el espacio conocido como Fuerzas del Cielo, alineado con Santiago Caputo y referenciado en el diputado provincial Agustín Romo. “Al encuentro están invitados todos. No hay exclusiones ni va a haber revanchas para los que tuvieron malas actitudes. Es un pedido de Javier y Karina”, explicaron desde la conducción libertaria.

El dato no es menor: Karina Milei pidió explícitamente agotar las instancias de consenso antes de imponer definiciones. Pero el mensaje final será inequívoco a los más de 700 participantes: unidad sin fisuras.