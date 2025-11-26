Cascallares anunció inicio de Plan Integral de Obras

Este plan, que se ejecutará durante el próximo receso escolar, contempla la ampliación de diversas dependencias, con la construcción de cuatro aulas y nuevos núcleos sanitarios. Además, la institución podrá adquirir un tractor gracias a un subsidio otorgado por la Comuna browniana.

En 2017, el Municipio recibió en comodato un predio de nueve hectáreas de parte de la Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina (F.A.N.A.), lo que permitió poner en valor los edificios existentes y consolidar la propuesta educativa. En 2025, por decisión de la gestión municipal, se adquirieron las tierras donde actualmente funciona la Escuela de Educación Agraria, lo que posibilitará avanzar con nuevas inversiones para potenciar su crecimiento.

"Ahora que hemos adquirido el predio, también podemos invertir en mejorar la escuela y promover su desarrollo. Estuvimos conversando con la comunidad educativa, y nos mencionaron la necesidad de contar con un tractor propio. Por eso trajimos este subsidio, para que puedan adquirir el tractor que tanto necesita", destacó Mariano Cascallares.

Actualmente, la institución alberga a 550 estudiantes que cursan en jornada completa. La escuela ofrece dos tecnicaturas: Tecnicatura en Producción de Agroalimentos y Tecnicatura en Producción Hortícola y Florícola. Con un predio de nueve hectáreas, dispone de diversos entornos formativos que favorecen el aprendizaje integral de los estudiantes, como avicultura, cunicultura, huerta, vivero, porcinos, cabras, taller rural, apicultura, monte frutal y agroalimentos.

En 2024, la institución celebró con orgullo el egreso de su primera promoción, consolidándose como un referente clave en la formación técnica del sector agropecuario. Almirante Brown cuenta con un 30% de su territorio rural, y la escuela se ha posicionado como la segunda más importante de la provincia en su especialidad.

Participaron también de la jornada el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; la subsecretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Gabriela Vranic; el delegado Municipal de Glew, Guillermo Antoniani; la directora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1, Mónica Pérez y estudiantes.

Por otro lado, días atrás, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un emotivo acto en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, realizado al pie del monumento al brigadier Juan Manuel de Rosas, ubicado en la intersección de República Argentina y 25 de Mayo, en la localidad de Ministro Rivadavia de nuestro distrito.

Durante la ceremonia, el jefe comunal acompañado por vecinos, instituciones locales, vecinos y funcionarios municipales colocó una ofrenda floral al pie del busto del brigadier Juan Manuel de Rosas y se sumó al minuto de silencio en homenaje a los patriotas que defendieron la Soberanía Nacional.

El acto se llevó adelante en el marco del 180° aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado, gesta en la que las fuerzas argentinas se enfrentaron en clara inferioridad de condiciones a la armada anglo-francesa para proteger los ríos nacionales.

Al hacer uso de la palabra, Mariano Cascallares agradeció "a quienes defienden la Soberanía Nacional desde el reconocimiento de nuestras tradiciones, a los centros tradicionalistas, a las instituciones y también a nuestros queridos ex combatientes de Malvinas. Agradecer también a los dueños de la Antigua Panadería y nuestro permanente homenaje para esos criollos que defendieron a la Nación durante la Batalla de la Vuelta de Obligado".

"Defender la Soberanía Nacional es defender a la Patria. Por eso hoy rendimos homenaje a los patriotas que durante la Batalla de la Vuelta de Obligado resistieron la invasión de la flota anglo-francesa, la más poderosa del mundo para la época, que pretendía avanzar sobre nuestro actual territorio para controlar los ríos y beneficiarse con el comercio", finalizó el intendente Mariano Cascallares.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Antigua Panadería de Ministro Rivadavia, ubicada sobre el histórico “Camino de las Tropas”, para compartir un encuentro. Este emblemático edificio fue fundado por Bernardo Iturralde, panadero mayor del Ejército de Rosas, y aún conserva rasgos arquitectónicos de la época. En la actualidad, una parte del inmueble es alquilada y funciona allí la panadería “Ruiloba”.

¿Sentís que las medidas económicas del Gobierno nacional benefician más a…? Clase media Sectores vulnerables Grandes capitales





