El bloque que puede reventar el mapa político del Congreso
Cinco gobernadores se juntan en Buenos Aires para lanzar un bloque federal que puede romper el tablero del Congreso. Movida clave y sesión caliente.Política27 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
A las 13, en la Casa de Salta en Buenos Aires, cinco gobernadores se preparan para un encuentro que puede reconfigurar el mapa político a horas de la renovación del Congreso. Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y enviados del neuquino Rolando “Rolo” Figueroa debatirán la creación de un bloque federal que, si se confirma, debilitará al peronismo en plena crisis.
La movida no surgió de un día para otro. Desde hace dos semanas, los mandatarios mantienen negociaciones reservadas para articular una bancada propia, con identidad provincial, que represente sus intereses ante el gobierno de Javier Milei. El timing no es casual: el oficialismo quiere asegurar los votos para el Presupuesto y el paquete de reformas que enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias del 10 de diciembre.
Los contactos con la Casa Rosada y el rol clave de Santilli
Todos los gobernadores involucrados mantuvieron contactos formales con el ministro del Interior, Diego Santilli, el interlocutor elegido por Milei para trazar acuerdos con las provincias. Incluso algunos estuvieron en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La Casa Rosada apuesta a sumar apoyos para aprobar el Presupuesto, la modernización laboral, la reforma tributaria y los cambios al Código Penal. El nuevo bloque en gestación aparece como un actor clave para inclinar la balanza en un Congreso fragmentado.
Impacto directo sobre Unión por la Patria
La novedad golpea particularmente a Unión por la Patria, que atraviesa un momento crítico: la detención de Cristina Kirchner en San José 1111, la derrota electoral del 26 de octubre y los cuestionamientos internos a las conducciones parlamentarias profundizaron el desgaste.
El espacio perdería cuatro diputados referenciados en Jalil, lo que dejaría al bloque con 92 legisladores, uno menos que La Libertad Avanza. El oficialismo quedaría así a un paso de arrebatarle al peronismo la primera minoría, un objetivo simbólico que persigue el presidente de Diputados, Martín Menem.
Los legisladores alineados con Jaldo, Sáenz, Passalacqua y Figueroa ya actuaban en otros bloques, por lo que el sector más golpeado sería el kirchnerismo. Cristina Kirchner, en la carta que publicó tras la victoria de Milei en las elecciones de medio término, había advertido sobre el riesgo de una fractura del peronismo. Si hoy se anuncia el nuevo bloque federal de 14 diputados, ese pronóstico comenzaría a cumplirse.
Un jueves cargado de negociaciones y movimientos paralelos
Este mediodía puede aparecer la foto política del día, pero no es el único frente en ebullición. Los gobernadores ya están en Buenos Aires para participar de la Noche de las Casas de Provincia y la jura de los senadores que se realizará mañana.
Santilli tenía en agenda recibir a “Rolo” Figueroa y a Raúl Jalil. “Estaba previsto de antes. Si hay anuncio y foto con los diputados del nuevo bloque, no tiene nada que ver el Gobierno”, aclararon desde Interior sobre la reunión pactada en Diagonal Norte.
Provincias Unidas también se mueve: tironeos y disputas internas
En paralelo, ayer se reunió el bloque de Provincias Unidas, integrado por mandatarios que compitieron con boleta propia en 17 provincias. Participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Nacho Torres (Chubut). La decisión de que la santafesina Gisela Scaglia presida la bancada desplazó a Miguel Pichetto y generó tensiones internas.
Ese espacio tendrá un piso de 15 diputados, similar al que busca formar el bloque federal de los cinco gobernadores. Ambos ya anticiparon que están dispuestos a negociar con la Casa Rosada los proyectos que Milei quiere aprobar este verano.
En el peronismo, la preocupación es evidente: la fragmentación puede dejarlos sin capacidad de bloquear las reformas del Gobierno.
