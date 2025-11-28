La entrega de diplomas a los diputados nacionales electos por la provincia de Buenos Aires terminó convirtiéndose en una nueva escena de tensión entre La Libertad Avanza (LLA) y el gobierno bonaerense. En el acto encabezado por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, Sebastián Pareja cuestionó con dureza el pedido de endeudamiento por USD 3.685 millones impulsado por Axel Kicillof, que podría tratarse este viernes en la Legislatura.

Además del referente libertario, recibieron sus diplomas Karen Reichardt, Andrea Vera y otros legisladores electos de LLA, quienes asumirán el 3 de diciembre. El armado libertario provincial se movió en bloque y mostró una foto política que busca ordenar su interna de cara a la nueva composición parlamentaria.

Pareja, que lidera LLA en Buenos Aires y es uno de los dirigentes de mayor sintonía con la titular del partido a nivel nacional, Karina Milei, remarcó que el trabajo legislativo estará alineado al rumbo del presidente Javier Milei. “Vamos a integrar el trabajo de los legisladores bonaerenses con los diputados nacionales para impulsar leyes que reflejen el rumbo que propone el Gobierno nacional y así transformar la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

El diputado provincial electo Juan Esteban Osaba acompañó la delegación y mantuvo conversaciones informales con dirigentes del espacio. Su presencia alimentó versiones sobre un posible desembarco en la presidencia del bloque libertario de la Cámara baja bonaerense, en reemplazo del sector que responde a Santiago Caputo.

“Acompañamos a Sebastián en este camino porque compartimos la misma convicción: coordinar el trabajo legislativo para que las reformas se traduzcan en cambios reales para los bonaerenses”, afirmó Osaba.

Pareja rechazó la aprobación “entre gallos y medianoche”

El dirigente volvió a apuntar directamente al paquete económico del gobernador. Ayer por la madrugada, Kicillof consiguió la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley Impositiva con apoyo de la UCR en sus distintas vertientes, la Coalición Cívica y libertarios dialoguistas. En esa sesión, LLA votó en contra junto al PRO.

“El sistema político argentino tiene que dar un salto de calidad. Hay decisiones que no pueden tomarse entre gallos y medianoche y de espaldas a la sociedad. El endeudamiento es una barbaridad”, afirmó Pareja.

También cuestionó que la discusión se realice con legisladores cuyo mandato termina en los próximos días. “Es inadmisible que legisladores que terminan su mandato en pocos días decidan un endeudamiento que condiciona a la provincia por más de cuatro años”, advirtió, apuntando a la intención de lograr la sanción completa antes del recambio parlamentario, instancia en la que LLA tendrá mayor representación.

“Tenemos que cambiar el sistema, ser responsables y dar la cara. El reglamento permite jugar con los quórums y los tiempos, pero cuando se toman decisiones de fondo hay que explicarle a la sociedad por qué se hace”, agregó.

Un clima interno recalentado

Diputados pasó a cuarto intermedio hasta este viernes a las 10. El oficialismo busca los dos tercios necesarios para aprobar el endeudamiento. Las negociaciones siguen frenadas por la discusión sobre los cargos en el directorio del Banco Provincia —que pasarían de 8 a 12—, el Consejo de Educación y el Tribunal Fiscal de Apelación, además de la partida para intendentes, fijada en el 8% de un endeudamiento de USD 3.035 millones.

Mientras Pareja difundía imágenes del acto en redes, la interna libertaria volvió a hacerse sentir. Militantes afines a Las Fuerzas del Cielo, el sector que responde a Caputo, lo cruzaron con mensajes que marcaron la tensión creciente dentro del espacio.

“Te estamos vigilando Pareja”, “Una sola. UNA SOLA MANDATE POR FAVOR. Las fuerzas del cielo vigilan”, y “Más te vale que sorprendas votando todo bien. No queremos otro Paoltroni ni otro Pagano”, “Ni que votes en contra, faltas a una votación o te abstenes, y le hacemos recordar a la gente tus escándalos con el FISU”, fueron algunos de los posteos que se viralizaron y expusieron la presión interna que enfrenta el armador libertario.