—¿Cómo interpreta que se haya logrado aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal-Impositiva, pero que el endeudamiento no haya alcanzado el consenso necesario?

Primero, quiero decir que celebro que hayamos podido aprobar esas dos herramientas, porque son fundamentales para que el Poder Ejecutivo pueda continuar con su gestión. Veníamos de un año con un presupuesto y una impositiva prorrogados, lo que generó desorden en los números y situaciones donde algunos bonaerenses incluso terminaron pagando impuestos de más. La ley aporta orden, fija límites y evita discrecionalidades. Haber aprobado eso es clave.

—Pero quedó pendiente el endeudamiento. ¿Qué tan cerca o lejos está hoy la Legislatura de destrabar ese punto?

Creo que influyeron varios factores. Todos los espacios políticos tienen internas, tanto el oficialismo como nosotros en la oposición, donde convivimos varios bloques que debíamos ponernos de acuerdo. A eso se suma la situación de los intendentes, porque los municipios están en emergencia y necesitan respuestas. Ese combo hizo más compleja la negociación. De todos modos, creo que en la sesión de hoy va a salir. Desde nuestro bloque siempre tuvimos voluntad de diálogo para que el resultado sea el mejor posible.

La realidad es que conocemos los números de la provincia: la recaudación alcanza apenas para cubrir gastos corrientes —personal, jubilaciones, servicios esenciales—, pero no para obras, infraestructura, rutas, salud o cuencas hídricas. El endeudamiento es necesario si queremos una provincia que funcione mejor.

—En relación al reclamo de los intendentes por el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, el ministro Pablo López dijo que no podía garantizar un cronograma en cuotas. ¿El problema es de recursos, de previsibilidad o de diseño del fondo?

Exacto, el problema central es la previsibilidad. Podés crear un fondo atado, como propone el oficialismo, asignando un 8% al endeudamiento 1 y otro 8% al endeudamiento 2. Pero si no hay un monto específico, un plazo de desembolso y una modalidad clara de ejecución, no le estás dando certezas a los municipios. Es como decir “vas a tener algo” pero sin saber cuánto ni cuándo. Y así es muy difícil gestionar, porque los intendentes son la cara directa frente al bonaerense y tienen que garantizar políticas públicas todos los días.

—Faltan pocas horas para la próxima sesión. ¿Ve posibilidades reales de que finalmente se apruebe el endeudamiento?

El diálogo ya está abierto y hay avances. Se trata de acercar posiciones y buscar lo mejor para los bonaerenses. Este año, el gobierno puso dos interlocutores y, aunque costó, hubo más apertura. Tener referentes claros permitió un ida y vuelta más ordenado. De hecho, lo vemos en el resultado: se aprobaron el presupuesto y la impositiva, y el año pasado ni siquiera pudimos llegar a un acuerdo.