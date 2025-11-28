Abad: "Sin instituciones fuertes no hay desarrollo posible"

Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el senador nacional comentó detalles del encuentro: "Fue una gran alegría recibir en el Congreso a los jóvenes del Programa País Federal. Cada edición de esta iniciativa de la Fundación Universitaria del Río de la Plata reafirma algo en lo que creo profundamente: la Argentina necesita una generación comprometida, formada y dispuesta a construir un liderazgo federal, moderno y democrático".

"Durante la visita conversamos sobre el rol del Congreso, los desafíos institucionales y la importancia de defender un sistema político que funcione con reglas claras, estabilidad y representación genuina, porque sin instituciones fuertes no hay desarrollo posible", explicó el legsilador radical desde sus redes sociales.

"Me entusiasma ver a 73 jóvenes de todo el país, con miradas diversas, preparándose para asumir responsabilidades públicas y aportar al futuro de la Argentina. Ese federalismo activo, plural y participativo es el que necesitamos para dejar atrás el atraso y proyectar un país que vuelva a creer en sí mismo", analizó Abad.

"Les deseo el mayor de los éxitos en este camino y en la posibilidad de acceder a la beca en los Estados Unidos. Estoy seguro de que cada uno de ellos será protagonista de la Argentina que viene", expresó el senador radical.

Y, desde X, también agregó "Un honor recibir a los jóvenes de la FURP y entregarles su diploma en el Congreso. Su compromiso y vocación federal son una gran señal para el futuro de nuestra democracia. Sigamos formando líderes que fortalezcan las instituciones y proyecten una Argentina con desarrollo y oportunidades para todos".

Por otro lado, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, contó en sus redes: "entregamos un reconocimiento del Senado a Canal 10 por sus 60 años de historia junto a Mar del Plata".

"Se trata de una distinción que valora el compromiso de un medio que ha sido protagonista del desarrollo local, reflejando nuestra identidad, nuestras luchas y nuestros logros. Felicitaciones a todo el equipo por estas seis décadas de comunicación con profesionalismo y vocación de servicio", cerró.

Labor legislativa

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires -UCR-, Maxi Abad, presentó un proyecto de ley para agravar las penas para quienes cometan delitos contra docentes, personal sanitario o trabajadores del transporte público, cuando esas agresiones ocurran con motivo u ocasión de sus funciones.

"No es una respuesta punitivista, sino una señal política y moral: la sociedad debe proteger a quienes sostienen los lazos más valiosos del tejido social", aclaró el legislador. "Porque quien agrede a un maestro, a un médico o a un chofer, agrede a toda una comunidad", dijo el legislador radical al defender su iniciativa parlamentaria.

En ese sentido, el legislador radical, Maxí Abad, puso el foco en "recuperar la idea de que la ley no es un obstáculo para la libertad, sino su condición. Defender a quienes educan, cuidan y sirven es el primer paso para reconstruir una sociedad que vuelva a creer en el respeto, en la palabra y en la paz".