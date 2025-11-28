La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, expresó en sus redes sociales la preocupación el cierre de la planta de Whirlpool en Pilar y apuntó contra las políticas implementadas por la administración que encabeza Javier Milei.

En efecto, desde X (antes Twitter), Magario dijo: "El cierre de la planta de Whirlpool en Pilar es otro de la larga lista de ejemplos de empresas afectadas por la política económica del gobierno nacional. Esto implica que otros 220 trabajadores se quedaron sin empleo y deben buscar una solución urgente para poder sostener a sus familias".

En ese sentido, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, comentó "Lo venimos diciendo: si seguimos por este camino, va a ser cada vez más difícil reconstruir la Argentina industrial y del trabajo, porque la caída del consumo y la apertura de las importaciones está impactando incluso a las multinacionales".

En tanto, remarcó "En la Provincia, creemos y trabajamos para que exista otro proyecto posible, uno con más producción y con más derechos para todos y todas".

Cabe recordar que Whirlpool anunció el cierre de su planta de lavarropas ubicada en el parque industrial de Fátima, en el municipio de Pilar y desvinculó a 220 trabajadores incluyendo equipos vinculados a la cadena de suministro y áreas de gestión. La decisión, argumentó la compañía, obedece a una revisión de su modelo productivo en el país.

Magario: "La educación es una de las principales herramientas de transformación social e igualdad de oportunidades"

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, también dejó un mensaje en sus redes con motivo de celebrarse el día de la educación de los adultos bonaerenses.

"La educación es una de las principales herramientas de transformación social e igualdad de oportunidades. En la Provincia, nuestro objetivo es asegurar que cada bonaerense tenga acceso a un sistema educativo gratuito y de calidad", dijo la vicegobernadora.

"Hoy, celebramos a quienes buscan superarse a través de este esfuerzo y agradecemos también a todos los y las docentes por su trabajo y compromiso", agregó la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires.



"La obra pública no es un gasto: es inversión en la calidad de vida de las y los bonaerenses"

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, desde sus redes sociales también brindó detalles de obras que avanzan en la Provincia (a cargo de Axel Kicillof): "El nuevo puente sobre el Río Reconquista en Moreno duplicará la capacidad de circulación, mejorará la conectividad en la región y el acceso a la UNM. Además, recuperamos el espacio público con obras hidráulicas y luces LED".

"También, más vecinos y empresas productivas se verán beneficiados con las mejoras de la RP191 entre SanPedro y Arrecifes, que incluyen la repavimentación, iluminación y renovación del acceso a la localidad de Santa Lucía", dijo la mandataria bonaerense, Verónica Magario, quien de esta manera defendió el rol de la obra pública en la gestión bonaerense.