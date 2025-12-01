El Gobierno oficializó la salida de Bullrich de Seguridad

Patricia Bullrich formalizó su salida del Ministerio de Seguridad de la Nación y presentó su renuncia ante el presidente Javier Milei, con efectividad desde el 1° de diciembre de 2025. La funcionaria difundió el documento en sus redes sociales y confirmó que asumirá como senadora nacional el próximo 10 de diciembre, cargo para el que fue electa este año.

En la carta enviada a Casa Rosada, Bullrich agradeció la “confianza” otorgada para conducir un área que, según destacó, consolidó “la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

Por qué Bullrich deja Seguridad

La salida de Bullrich era un movimiento previsto dentro del reordenamiento interno del oficialismo. Su elección como senadora la obligaba a abandonar el Poder Ejecutivo y cerrar una segunda etapa al frente de un ministerio que ya había conducido entre 2015 y 2019.

Desde su futura banca en la Cámara Alta, adelantó que continuará defendiendo “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos puedan vivir y progresar en libertad”.

El rol central de Bullrich en la gestión Milei

A lo largo de su gestión, Bullrich se convirtió en una figura clave del Gabinete libertario. En la carta enviada al Presidente recordó que Milei le encomendó “la misión de conducir la Seguridad de la Nación” con un mandato claro: “cuidar a los argentinos, enfrentar el crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”.

Las políticas que marcaron su paso por el Ministerio

Su período al frente de Seguridad estuvo marcado por:

La aplicación del Protocolo de Orden Público.

Operativos federales en Rosario.

Acciones coordinadas contra el narcotráfico.

Una profundización en políticas de control territorial en zonas conflictivas.

Cada una de estas medidas fue defendida públicamente por Casa Rosada, que convirtió a la “doctrina del orden” en una de las banderas de la administración Milei.

El desembarco de Alejandra Monteoliva en Seguridad

Bullrich aprovechó su despedida para destacar a quien quedará al frente del Ministerio: Alejandra Monteoliva, una funcionaria cercana a su círculo y con experiencia en gestión de seguridad tanto provincial como nacional.

Según Bullrich, Monteoliva es “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país”. También resaltó su capacidad, compromiso y trayectoria como elementos clave para “profundizar el camino iniciado”.

El mensaje público de Bullrich en redes

La renuncia fue informada también a través de X (@PatoBullrich). Allí publicó un mensaje acompañado del documento oficial: “Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

Cómo impacta el cambio en el Gabinete de Milei

Con la salida de Bullrich y el arribo de Monteoliva, el Gobierno apuesta por asegurar continuidad en una de las áreas más sensibles y de mayor exposición pública. Seguridad fue una de las políticas más defendidas por el presidente Milei y un pilar de su narrativa de gestión.

La transición busca evitar sobresaltos internos y sostener una línea que el oficialismo considera central para mostrar resultados concretos en materia de orden público.