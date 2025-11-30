Milei redefine Seguridad y Defensa: cómo será la transición tras la salida de Bullrich y Petri
El Presidente acelera el recambio en los ministerios: Monteoliva y Presti asumen en plena tensión interna, fronteras en alerta y crisis salarial militar.Política30 de noviembre de 2025Pamela Orellana
El Gobierno nacional encara una nueva reconfiguración interna en dos de sus áreas más sensibles: Seguridad y Defensa. La salida de Patricia Bullrich y Luis Petri abrió paso a cambios que llegan en un momento crítico, marcado por tensiones internas, debate legislativo inminente y advertencias fronterizas que ya generan inquietud dentro del propio oficialismo.
La nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, jurará el próximo martes en el Salón Blanco de la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales. La funcionaria —de perfil técnico y cercana a Bullrich— quedará al frente del Ministerio tras casi un año como secretaria de Seguridad. El desembarco se produce pocos días después del acto de despedida de Bullrich, quien dejó la cartera para asumir su banca legislativa.
Desde el oficialismo esperan que Monteoliva mantenga la impronta bullrichista en la gestión. “El principal desafío es que mantenga el orden”, señalaron desde su entorno, donde además admiten que su mayor reto será reemplazar a la propia Bullrich, figura determinante dentro del espacio.
Fronteras en alerta y presión legislativa
La nueva ministra asumirá con una agenda cargada. Según pudo reconstruirse, el Ministerio seguirá con foco en las fronteras, especialmente en la triple frontera, un punto donde existirían alertas hasta de Interpol por actividad de grupos terroristas.
Este martes, antes de dejar el cargo, Bullrich presentó junto a Monteoliva la policía migratoria, organismo que —según se indicó en el acto— buscará optimizar la coordinación fronteriza, policial y la inteligencia migratoria para enfrentar amenazas transnacionales.
Alejandra Monteoliva.
A este escenario se suma el rol clave que se espera para Seguridad durante las próximas semanas, en medio de los debates legislativos que impulsará el oficialismo. Una fuente del organismo advirtió que la discusión sobre la reforma laboral y tributaria “podría generar ruido en la calle con la oposición y hay que mantener el orden”. Ese será otro de los frentes delicados con los que Monteoliva deberá lidiar desde el primer día.
Formada en Relaciones Internacionales, con un paso por la Javeriana de Colombia y trayectoria académica y de gestión en distintos niveles del Estado, Monteoliva llegó a la primera línea nacional como parte del equipo de Bullrich desde 2015. Al asumir, le dedicó un mensaje a la exministra: “Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la ‘doctrina Bullrich’. Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien”.
Presti asumirá después del 10 y enfrenta un escenario crítico
En Defensa, el cambio también tendrá su propio calendario. Carlos Presti, actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, jurará como ministro después del 10 de diciembre, cuando Petri deje su cargo para asumir como diputado nacional por Mendoza. El propio Petri decidió quedarse unos días más en funciones para cerrar temas de gestión pendientes.
Presti, teniente general con trayectoria en brigadas aerotransportadas, misiones internacionales y un paso por la Embajada argentina en Guatemala, tendrá a su cargo una estructura marcada por dos problemas centrales: la situación salarial del personal y la crisis financiera de IOSFA, que acumula una deuda de $200.000 millones y un déficit mensual de $10.000 millones.
El futuro ministro también encabezará dos actos clave: el 3 de diciembre, por la compra de vehículos blindados Stryker, y el 5 de diciembre, para presentar los aviones F-16 adquiridos a Dinamarca. Además, se espera una renovación en la cúpula militar, con retiros más profundos en la Armada y más moderados en la Fuerza Aérea.
Presti, que agradeció en redes sociales el nombramiento —“Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío”—, será el primer militar en ocupar un cargo ministerial desde la vuelta de la democracia. Su llegada marca un giro fuerte dentro del Gobierno, que transita una etapa de reacomodamiento interno en dos áreas neurálgicas.
El duro informe de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos en la era Milei
El Comité de la ONU advirtió por represión, detenciones abusivas y torturas durante el gobierno de Javier Milei. Argentina deberá responder en un año.
El PJ entrerriano desplazó a Gaillard y avanza su expulsión por competir por afuera
Bomba en el PJ entrerriano: echaron a Gaillard por romper la unidad y competir por afuera. Acusan “afrenta” y votos funcionales a Milei y Frigerio.
Nueva tensión en Diputados por el financiamiento bonaerense
Fuerte quilombo político en la Provincia: sin los votos para endeudarse, Kicillof enfrenta una interna al rojo vivo y municipios al borde del ahogo.
En medio del escándalo, el PRO marcó distancia del antivacunismo
Tras el escándalo en el Congreso, el PRO salió a despegarse del acto antivacunas y marcó su apoyo histórico a la vacunación. Mirá qué dijeron.
El Senado debutó con un cruce feroz entre Villarruel y Bullrich
Cruce picante en el Senado: Villarruel dejó sin palabra a Bullrich y crece la interna. Mirá cómo fue la sesión que ya encendió la política argentina.
El PRO se queda sin aire y LLA suma más poder
El PRO sufre un nuevo sacudón político: Lospennato deja su banca, Bongiovanni salta a LLA y el bloque amarillo queda con 14 diputados. Una sangría sin freno.
Conmebol confirmó las sedes de las finales de la Libertadores y la Sudamericana
Las próximas definiciones continentales ya tienen destino y la elección dejó festejos, sorpresas y hasta un guiño histórico para dos ciudades que nunca habían estado en el radar.