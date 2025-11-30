El Gobierno nacional encara una nueva reconfiguración interna en dos de sus áreas más sensibles: Seguridad y Defensa. La salida de Patricia Bullrich y Luis Petri abrió paso a cambios que llegan en un momento crítico, marcado por tensiones internas, debate legislativo inminente y advertencias fronterizas que ya generan inquietud dentro del propio oficialismo.

La nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, jurará el próximo martes en el Salón Blanco de la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales. La funcionaria —de perfil técnico y cercana a Bullrich— quedará al frente del Ministerio tras casi un año como secretaria de Seguridad. El desembarco se produce pocos días después del acto de despedida de Bullrich, quien dejó la cartera para asumir su banca legislativa.

Desde el oficialismo esperan que Monteoliva mantenga la impronta bullrichista en la gestión. “El principal desafío es que mantenga el orden”, señalaron desde su entorno, donde además admiten que su mayor reto será reemplazar a la propia Bullrich, figura determinante dentro del espacio.

Fronteras en alerta y presión legislativa

La nueva ministra asumirá con una agenda cargada. Según pudo reconstruirse, el Ministerio seguirá con foco en las fronteras, especialmente en la triple frontera, un punto donde existirían alertas hasta de Interpol por actividad de grupos terroristas.

Este martes, antes de dejar el cargo, Bullrich presentó junto a Monteoliva la policía migratoria, organismo que —según se indicó en el acto— buscará optimizar la coordinación fronteriza, policial y la inteligencia migratoria para enfrentar amenazas transnacionales.

Alejandra Monteoliva.

A este escenario se suma el rol clave que se espera para Seguridad durante las próximas semanas, en medio de los debates legislativos que impulsará el oficialismo. Una fuente del organismo advirtió que la discusión sobre la reforma laboral y tributaria “podría generar ruido en la calle con la oposición y hay que mantener el orden”. Ese será otro de los frentes delicados con los que Monteoliva deberá lidiar desde el primer día.

Formada en Relaciones Internacionales, con un paso por la Javeriana de Colombia y trayectoria académica y de gestión en distintos niveles del Estado, Monteoliva llegó a la primera línea nacional como parte del equipo de Bullrich desde 2015. Al asumir, le dedicó un mensaje a la exministra: “Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la ‘doctrina Bullrich’. Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien”.

Presti asumirá después del 10 y enfrenta un escenario crítico

En Defensa, el cambio también tendrá su propio calendario. Carlos Presti, actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, jurará como ministro después del 10 de diciembre, cuando Petri deje su cargo para asumir como diputado nacional por Mendoza. El propio Petri decidió quedarse unos días más en funciones para cerrar temas de gestión pendientes.

Presti, teniente general con trayectoria en brigadas aerotransportadas, misiones internacionales y un paso por la Embajada argentina en Guatemala, tendrá a su cargo una estructura marcada por dos problemas centrales: la situación salarial del personal y la crisis financiera de IOSFA, que acumula una deuda de $200.000 millones y un déficit mensual de $10.000 millones.

El futuro ministro también encabezará dos actos clave: el 3 de diciembre, por la compra de vehículos blindados Stryker, y el 5 de diciembre, para presentar los aviones F-16 adquiridos a Dinamarca. Además, se espera una renovación en la cúpula militar, con retiros más profundos en la Armada y más moderados en la Fuerza Aérea.

Presti, que agradeció en redes sociales el nombramiento —“Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío”—, será el primer militar en ocupar un cargo ministerial desde la vuelta de la democracia. Su llegada marca un giro fuerte dentro del Gobierno, que transita una etapa de reacomodamiento interno en dos áreas neurálgicas.