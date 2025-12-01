Los nuevos aumentos de diciembre y el golpe al bolsillo

Los aumentos que llegan en diciembre y cómo afectarán al bolsillo

Diciembre suele ser un mes de mayor gasto por las fiestas y el cierre del año, pero esta vez viene cargado además con una nueva tanda de aumentos en bienes y servicios esenciales. Desde las prepagas hasta la luz, el gas, el transporte y los alquileres, prácticamente todos los rubros centrales del presupuesto familiar tendrán ajustes desde el primer día del mes.

El escenario se vuelve especialmente sensible porque estas subas llegan en un contexto en el que el consumidor todavía enfrenta el arrastre de incrementos acumulados durante el año. Si bien el ritmo de la inflación se desaceleró en el último trimestre, los aumentos de diciembre se suman a un calendario que ya venía presionado por decisiones regulatorias, indexaciones automáticas y actualizaciones vinculadas al IPC.

La combinación de estos factores hace que las familias deban reorganizar sus presupuestos y recalcular gastos antes del cierre del año, un fenómeno que se repite mes a mes.

Prepagas vuelven a aumentar y mantienen presión sobre la canasta sanitaria

El rubro de la Salud sigue siendo uno de los más dinámicos en materia de precios. Las empresas de medicina prepaga confirmaron un incremento que toma como referencia la inflación del mes de octubre, donde el IPC nacional marcó 2,3%.

Esto implica que, más allá de la desaceleración observada durante el último tramo del año, el aumento se mantendrá por encima de la variación general de precios y continuará representando una presión significativa en los bolsillos de los afiliados.

Los porcentajes definidos por cada empresa

Los ajustes quedarán de la siguiente forma:

Galeno: 2,3%

Swiss Medical: 2,3%

OSDE: 2,1% a nivel nacional / 2,5% en la Patagonia

Prevención Salud: 2,3%

Avalian: 2,3%

Hospital Alemán: 2,3%

Sociedad Italiana: 2,3%

Sancor Salud: 2,3% en el AMBA

Accord Salud: 2,4%

El sector de la Salud acumula un incremento del 22,7% en lo que va del año y un 28,9% interanual, números que lo ubican entre los rubros más sensibles para la clase media, que históricamente destina una porción importante de sus ingresos al pago de planes médicos.

A pesar de que los aumentos ya no duplican al IPC como ocurrió en meses anteriores, las cuotas siguen estando por encima de la referencia inflacionaria, un punto que despierta preocupación entre los afiliados que año a año encuentran más difícil sostener su cobertura.

Transporte: suben los colectivos, el subte y los peajes

El transporte público, otro de los componentes fundamentales del gasto mensual, también tendrá aumentos en diciembre. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires se aplicará un ajuste del 4,3%, correspondiente al 2% de actualización más el índice inflacionario.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial sumará una suba extra del 10%, lo que generará una diferencia adicional respecto de la Capital.

Colectivos en CABA: cómo quedan las tarifas

0 a 3 km: $593,52

3 a 6 km: $659,50

6 a 12 km: $710,31

12 a 27 km: $761,15

En las 30 líneas de colectivos que dependen del Gobierno porteño, las tarifas se ubicarán entre los $593 y los $760, según la distancia recorrida.

Colectivos en el GBA y La Plata: tarifas actualizadas

0 a 3 km: $658,44

3 a 6 km: $733,50

6 a 12 km: $790

12 a 27 km: $846,57

Más de 27 km: $902,73

Estas subas impactarán especialmente en los trabajadores que viven en el conurbano y viajan diariamente hacia CABA, un trayecto que ya concentra uno de los mayores volúmenes de pasajeros del país.

Subte y peajes porteños también actualizan sus valores

El boleto del subte pasará a costar $1.206, lo que representa un nuevo incremento dentro del esquema de aumentos escalonados implementado durante el año.

En los peajes, la actualización también será significativa:

Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo (hora pico): $4.912,67

Autopista Illia (hora pico): $2.042,38

Con esto, moverse por la Ciudad será más caro para quienes dependen del automóvil o del transporte público regulado.

Tarifa de luz y gas: subas mensuales y cambios en el esquema de subsidios

Las tarifas de servicios públicos seguirán el mismo esquema de actualización mensual basado en la inflación, un mecanismo que los hogares vienen absorbiendo a lo largo del año.

Edenor aplicará un aumento del 3,6%, mientras que Edesur ajustará 3,53% respecto de noviembre.

Cómo afectará según el tipo de usuario

Hogares sin subsidios: pagarán la tarifa plena.

Hogares con subsidios: continuarán con bonificaciones, pero limitadas por rangos de consumo.

El Gobierno ya presentó la propuesta de un nuevo sistema de subsidios focalizados que eliminará las categorías N1, N2 y N3. El esquema pasará a agrupar a los usuarios en dos categorías: hogares con subsidios y hogares sin subsidios.

Aunque el nuevo modelo está en consulta pública, la intención oficial es implementarlo desde 2026. Hasta entonces, se mantendrá el sistema actual, pero con revisiones mensuales que ajustan los montos finales según la inflación y los niveles de consumo.

Alquileres: los contratos suben casi 29% en diciembre

Los inquilinos que mantienen contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres —que indexaba los valores por un índice anual combinado— enfrentarán un aumento del 28,67% para diciembre.

Si bien este porcentaje refleja una desaceleración respecto de los picos registrados en meses anteriores, sigue siendo un incremento considerable para los hogares que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler.

Este ajuste se suma al contexto de inestabilidad del mercado inmobiliario, que aún atraviesa una etapa de transición tras la eliminación de la ley anterior y la falta de una normativa definitiva.