Con el cierre del período ordinario en el Congreso y a la espera de que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias o extienda el período actual, el senador bonaerense Maximiliano Abad presentó una iniciativa destinada a mejorar el esquema salarial del personal de las Fuerzas Armadas. El legislador propone que se active un plus para aquellos militares que hayan obtenido títulos educativos en niveles terciarios, universitarios o de posgrado, con el objetivo de frenar salidas anticipadas y bajas dentro de la estructura castrense.

La propuesta determina valores puntuales: un extra correspondiente al 15% del sueldo básico para quienes posean un título terciario; un 20% para los que alcancen un nivel universitario; y un 25% para los militares que cuenten con posgrado, especialización, maestría o doctorado. El senador detalla que estos suplementos tendrían carácter “remunerativo” y se otorgarían “únicamente” a quienes hubieran realizado y costeado su formación por cuenta propia y sin interrumpir el servicio ordinario. También aclara que quedarán “excluidos” los títulos emitidos por los propios institutos de formación militar.

Las razones planteadas por el legislador

En los fundamentos del proyecto, Abad advierte que “el régimen retributivo actual presenta distorsiones, inequidades y retrasos significativos, tanto en términos reales como en comparación con otras jurisdicciones o funciones públicas de similar exigencia”. A la vez, remarca que los problemas se profundizan por “la alta inflación acumulada en los últimos años, la desactualización de suplementos específicos, la fragmentación del régimen salarial y la falta de una política salarial integral para el personal de defensa”.

El senador afirma que la creación de este suplemento “constituye una medida de justicia y racionalidad”, orientada a mejorar las condiciones de vida del personal y fortalecer la motivación profesional. Entre las metas que enumera se encuentran “incentivar la formación académica individual como herramienta de desarrollo personal y profesional, complementaria a la formación castrense”; “reconocer el esfuerzo económico y personal que implica acceder a una formación superior por cuenta propia”; “mejorar las condiciones de vida y carrera del personal militar, con impacto positivo en la moral institucional, la retención de talentos y la calidad profesional”; y “fomentar una cultura organizacional basada en el conocimiento, la actualización y la mejora continua”.

La educación como elemento estratégico

Abad sostiene que, frente al “contexto actual de transformación tecnológica, creciente complejidad geopolítica y demandas multidimensionales hacia las Fuerzas Armadas”, la formación académica de oficiales y suboficiales se vuelve esencial. En esa línea, advirtió que las exigencias contemporáneas requieren capacidades “analíticas, técnicas, logísticas y operativas que excedan ampliamente la formación militar básica”.

Además, el legislador puntualizó que el impacto presupuestario del suplemento sería reducido, ya que se aplicaría únicamente al personal que haya obtenido títulos por fuera de la capacitación militar y lo haya financiado de manera personal. El cálculo se realiza sobre el sueldo básico del grado, y según las estimaciones incluidas en el proyecto, el costo representaría un 0,008% del Producto Bruto Interno (PBI).

El marco constitucional y la búsqueda de equidad salarial

En su argumentación final, Abad subraya que “la Constitución Nacional reconoce, en su artículo 14 bis, el derecho de todo trabajador a una retribución justa, a condiciones dignas y equitativas de labor, y a una protección integral”. Aunque reconoce que los militares no se encuentran dentro del régimen laboral común, remarca que el principio de remuneración adecuada también les corresponde por su función pública. La propuesta, sostiene, pretende aportar criterios “objetivos, progresivos y acumulativos” que den mayor previsibilidad y equidad al esquema retributivo vigente.

Trámite legislativo y perspectivas

Mientras el Ejecutivo anticipó que su foco en una eventual convocatoria a extraordinarias estará puesto en el Presupuesto 2026, el proyecto de “inocencia fiscal” y la reforma laboral, la iniciativa de Abad deberá esperar. Tanto este texto como otros que presenten legisladores oficialistas y opositores quedarán para el inicio del próximo período ordinario, previsto para el 1 de marzo.