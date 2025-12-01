Abad propone un plus salarial para militares con formación académica
El proyecto impulsa un plus remunerativo para militares con estudios terciarios, universitarios o de posgrado costeados por cuenta propia.Legislativas01 de diciembre de 2025Andrés Montero
Con el cierre del período ordinario en el Congreso y a la espera de que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias o extienda el período actual, el senador bonaerense Maximiliano Abad presentó una iniciativa destinada a mejorar el esquema salarial del personal de las Fuerzas Armadas. El legislador propone que se active un plus para aquellos militares que hayan obtenido títulos educativos en niveles terciarios, universitarios o de posgrado, con el objetivo de frenar salidas anticipadas y bajas dentro de la estructura castrense.
La propuesta determina valores puntuales: un extra correspondiente al 15% del sueldo básico para quienes posean un título terciario; un 20% para los que alcancen un nivel universitario; y un 25% para los militares que cuenten con posgrado, especialización, maestría o doctorado. El senador detalla que estos suplementos tendrían carácter “remunerativo” y se otorgarían “únicamente” a quienes hubieran realizado y costeado su formación por cuenta propia y sin interrumpir el servicio ordinario. También aclara que quedarán “excluidos” los títulos emitidos por los propios institutos de formación militar.
Las razones planteadas por el legislador
En los fundamentos del proyecto, Abad advierte que “el régimen retributivo actual presenta distorsiones, inequidades y retrasos significativos, tanto en términos reales como en comparación con otras jurisdicciones o funciones públicas de similar exigencia”. A la vez, remarca que los problemas se profundizan por “la alta inflación acumulada en los últimos años, la desactualización de suplementos específicos, la fragmentación del régimen salarial y la falta de una política salarial integral para el personal de defensa”.
El senador afirma que la creación de este suplemento “constituye una medida de justicia y racionalidad”, orientada a mejorar las condiciones de vida del personal y fortalecer la motivación profesional. Entre las metas que enumera se encuentran “incentivar la formación académica individual como herramienta de desarrollo personal y profesional, complementaria a la formación castrense”; “reconocer el esfuerzo económico y personal que implica acceder a una formación superior por cuenta propia”; “mejorar las condiciones de vida y carrera del personal militar, con impacto positivo en la moral institucional, la retención de talentos y la calidad profesional”; y “fomentar una cultura organizacional basada en el conocimiento, la actualización y la mejora continua”.
La educación como elemento estratégico
Abad sostiene que, frente al “contexto actual de transformación tecnológica, creciente complejidad geopolítica y demandas multidimensionales hacia las Fuerzas Armadas”, la formación académica de oficiales y suboficiales se vuelve esencial. En esa línea, advirtió que las exigencias contemporáneas requieren capacidades “analíticas, técnicas, logísticas y operativas que excedan ampliamente la formación militar básica”.
Además, el legislador puntualizó que el impacto presupuestario del suplemento sería reducido, ya que se aplicaría únicamente al personal que haya obtenido títulos por fuera de la capacitación militar y lo haya financiado de manera personal. El cálculo se realiza sobre el sueldo básico del grado, y según las estimaciones incluidas en el proyecto, el costo representaría un 0,008% del Producto Bruto Interno (PBI).
El marco constitucional y la búsqueda de equidad salarial
En su argumentación final, Abad subraya que “la Constitución Nacional reconoce, en su artículo 14 bis, el derecho de todo trabajador a una retribución justa, a condiciones dignas y equitativas de labor, y a una protección integral”. Aunque reconoce que los militares no se encuentran dentro del régimen laboral común, remarca que el principio de remuneración adecuada también les corresponde por su función pública. La propuesta, sostiene, pretende aportar criterios “objetivos, progresivos y acumulativos” que den mayor previsibilidad y equidad al esquema retributivo vigente.
Trámite legislativo y perspectivas
Mientras el Ejecutivo anticipó que su foco en una eventual convocatoria a extraordinarias estará puesto en el Presupuesto 2026, el proyecto de “inocencia fiscal” y la reforma laboral, la iniciativa de Abad deberá esperar. Tanto este texto como otros que presenten legisladores oficialistas y opositores quedarán para el inicio del próximo período ordinario, previsto para el 1 de marzo.
El PRO se queda sin aire y LLA suma más poder
El PRO sufre un nuevo sacudón político: Lospennato deja su banca, Bongiovanni salta a LLA y el bloque amarillo queda con 14 diputados. Una sangría sin freno.
El Senado debutó con un cruce feroz entre Villarruel y Bullrich
Cruce picante en el Senado: Villarruel dejó sin palabra a Bullrich y crece la interna. Mirá cómo fue la sesión que ya encendió la política argentina.
Abad: "Sin instituciones fuertes no hay desarrollo posible"
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad (UCR), recibió en el Congreso a los jóvenes del Programa País Federal.
Se frenó la jura de Villaverde y estalla la pulseada política
El Senado jura hoy a 23 de los 24 senadores electos; el caso Villaverde vuelve a comisión por presuntos vínculos. Claves de la jornada y la agenda.
Los posibles rivales de Argentina en el Mundial 2026
La FIFA confirmó los bombos del Mundial 2026 y ya se perfilan los posibles rivales de Argentina. Mirá qué selecciones pueden cruzarse y cómo será el sorteo.
Milei redefine Seguridad y Defensa: cómo será la transición tras la salida de Bullrich y Petri
El Presidente acelera el recambio en los ministerios: Monteoliva y Presti asumen en plena tensión interna, fronteras en alerta y crisis salarial militar.
Lo que preocupa a los empresarios según la última encuesta
Un informe trimestral revela qué piensan los CEOs de Argentina sobre la economía, ventas y rentabilidad en medio de un contexto tan incierto como desafiante.