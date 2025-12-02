La intendenta municipal de Moreno, Mariel Fernández, acompañó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la presentación que realizó para explicar la importancia de que se apruebe la Ley de Financiamiento.

En ese sentido, la mandamás de Moreno explicó desde sus redes: "Desde el Estado provincial y municipal necesitamos los recursos necesarios para proteger a nuestro pueblo en este momento tan difícil en el que cierran empresas, se pierden puestos de trabajo, no hay obra pública y las familias se endeudan para comprar comida".

Mariel Fernández, desde su cuenta en X, agregó "La Ley de Financiamiento es para permitir que la provincia siga funcionando, asista a los municipios y así podamos acompañar a cada bonaerense en este momento crítico que estamos atravesando".

Por su parte, durante una conferencia de prensa desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof expresó "La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional"

En ese marco, Kicillof afirmó: “Tras haber reducido la carga de la deuda que recibimos y de los intereses, no estamos pidiendo fondos extraordinarios ni estamos tomando nueva deuda para obras faraónicas”.

“Con este proyecto simplemente estamos solicitando los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la provincia”, agregó.

“Buscamos también aportar a los municipios que tienen que afrontar cada día más dificultades en un contexto en el que la recaudación se contrae y las necesidades aumentan”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Por más dificultades que tengamos, en la Provincia no vamos a actuar con negligencia o desprecio: la respuesta nunca va a ser que no hay plata, sino analizar qué podemos hacer para acompañar a los que sufren”.

En ese sentido, Kicillof remarcó: “Se ha planteado la creación de un fondo a distribuir entre los 135 municipios que es equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la Ley de Financiamiento”. “Además, para brindar certidumbre a los distritos, hemos resuelto garantizar aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley: así, cada intendente podrá contar con recursos más allá del nivel y el volumen que alcancen las colocaciones de deuda, brindando previsibilidad para que puedan organizar las cuentas públicas durante el periodo que viene”, explicó.

“En estos dos años fuimos objeto de una inédita situación en la que el Gobierno nacional busca asediar y ahogar financieramente a nuestra provincia: hemos reclamado ante la Corte Suprema por la quita de $13 billones”. “A pesar de eso, la Provincia nunca se detuvo y seguimos haciendo las obras que necesita nuestro pueblo: cuidamos la austeridad, pero con sensibilidad, sin trasladarla a los bonaerenses que sufren la crisis económica”, subrayó.

“No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de deuda con recursos que se detraigan de los presupuestos para la salud y la educación: la Legislatura debe decidir para evitar más sufrimiento del pueblo, y en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, expresó y concluyó: “Con sinceridad, con firmeza y convicción democrática, les pido a los legisladores que apoyen esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses”.

Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, legisladores y legisladoras, intendentes e intendentas, representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales.



Mariel Fernández y la militancia de Moreno

La mandamás compartió una tarde de discusión y reflexión con toda la militancia de Moreno para evaluar el proceso político de este año.

"Les agradezco por el esfuerzo de todos los días y por estar firmes siempre para ponerse al frente! El éxito de esta gestión municipal no sería posible sin la organización popular y comunitaria. Tenemos un vinculo permanente con la comunidad que distingue a nuestro proyecto político y nos permite resolver infinidad de problemas", dijo en redes.

"En cada cosa que hacemos construimos dignidad para nuestros barrios, y para el pueblo humilde y trabajador. La doctrina del peronismo es la felicidad del pueblo, y nosotros trabajamos para eso", señaló la mandamás.

"Confiamos en nuestra historia de lucha, queremos ir para adelante y estamos dispuestos a dar la pelea que la demanda histórica requiere en este momento", cerró.