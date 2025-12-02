El cierre de noviembre llegó acompañado por los primeros relevamientos de inflación de las consultoras privadas, que volvieron a ubicar el índice por encima del 2% mensual. Los rangos proyectados se movieron entre el 2,3% y el 2,5%, en un mes donde el Gobierno retomó la estrategia de recorte de subsidios económicos y en el que la suba de la carne tuvo un rol determinante en el movimiento de precios.

Las expectativas estaban puestas en comprobar si noviembre lograría frenar la tendencia alcista de los últimos meses. Octubre había cerrado con un IPC de 2,3%, lo que marcó el tercer mes consecutivo de aceleración. Sin embargo, las consultoras advirtieron que las decisiones económicas vinculadas a los subsidios energéticos y al transporte, sumadas a la dinámica de la carne, volvieron a presionar sobre el índice.

El impacto del recorte de subsidios

Durante noviembre, con el respaldo político obtenido tras el resultado electoral, el Gobierno avanzó con aumentos en distintos servicios. Las boletas de luz y gas subieron en promedio 3,8%, mientras que el transporte que ingresa y sale de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un incremento cercano al 10%. Con estas actualizaciones sobre la mesa, las estimaciones de las consultoras terminaron ubicando la inflación mensual entre 2,3% y 2,5%, un nivel similar al de octubre.

La proyección más elevada fue la de Eco Go, que estimó un 2,5%. En su análisis, detectaron un aumento del 3% en el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, empujado especialmente por la aceleración de las carnes. “Carnes arrancó a subir fuerte a fines de octubre y por la ponderación que tiene, eso empujó bastante el nivel general. Además, regulados viene con incidencia alta también”, explicó Lucio Garay Méndez, economista de la consultora.

Consultoras que midieron 2,5%

En la misma línea, Equilibra calculó un incremento general del 2,5%, impulsado por Regulados (3,3%) y por el componente Núcleo, que avanzó 2,4%. Según precisó el economista Gonzalo Carreras, las subas significativas en carnes —que treparon 4,5%, con la vacuna aumentando 5,7%— contribuyeron a elevar el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas a 2,8%. Además, destacó que la estabilidad cambiaria moderó el avance de otros bienes del IPC Núcleo, que quedó en 2,2%.

Relevamientos en el GBA y el efecto Cyber Monday

En el caso del Gran Buenos Aires, C&T Asesores Económicos midió una inflación del 2,4%. En su informe señalaron tres factores centrales en la dinámica mensual: el fuerte incremento de la carne vacuna, el impacto del Cyber Monday y las subas en servicios regulados.

La carne profundizó la tendencia iniciada en octubre y llevó al rubro de alimentos consumidos en el hogar —el de mayor ponderación en la canasta— a un crecimiento del 2,6%, por encima del promedio general. Sin embargo, el rubro no cerró más alto debido a una caída del 12% en verduras, correspondiente a un componente estacional. También hubo cierta moderación en otros productos respecto de octubre.

Respecto del Cyber Monday, el evento de descuentos contribuyó a un retroceso en precios durante la primera semana del mes, especialmente en equipamiento del hogar, donde se agrupan distintos electrodomésticos. En paralelo, transporte público, electricidad y gas volvieron a mostrar ajustes.

Las mediciones más moderadas: 2,3%

Con una visión más optimista, la consultora LCG proyectó que noviembre habría cerrado nuevamente en 2,3%. En su relevamiento semanal detectaron un incremento del 3,3% en alimentos y bebidas, con fuertes subas en las primeras semanas del mes. Analytica también ubicó su estimación general en torno al 2,3%.

Fundación Libertad y Progreso calculó una suba mensual igual: 2,3%. “Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 31,2%, consolidando veintiún meses consecutivos de desaceleración”, señaló el informe del think tank.

El relevamiento detalló que noviembre tuvo una dinámica semanal irregular: un salto inicial del 1,0% asociado al aumento de precios regulados —las prepagas subieron cerca de 2,1% y el transporte avanzó 4,1%— seguido de semanas más moderadas, con alzas del 0,2% y 0,1%, mientras que la última semana volvió a cerrar con un ritmo similar al del inicio.

Qué prevé el mercado y cuándo se conocerá el dato oficial

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central, ubicó la mediana de las proyecciones para noviembre en 1,9%. Para diciembre anticiparon un 2% y proyectaron que recién en enero de 2026 comenzaría una desaceleración más marcada. Estas estimaciones fueron elaboradas antes de que se oficializaran los aumentos en los servicios públicos.

El dato oficial del IPC correspondiente a noviembre será difundido por el Indec el jueves 11 de diciembre.

Aún queda camino por recorrer: los precios atrasados

La consultora Invecq analizó el nivel de atraso en precios clave de la economía. Según su reporte, a pesar de los avances logrados —principalmente en el primer cuatrimestre de 2024, antes de que el Gobierno priorizara la desinflación— todavía hay margen por recuperar. Comparando la estructura actual con la del primer semestre de 2019, calcularon que la “inflación reprimida” alcanza 4,2 puntos, con los mayores ajustes pendientes concentrados en servicios públicos.

Entre los segmentos con retrasos de entre 30% y 40% señalaron energía eléctrica y gas; transporte entre 30% y 20%; y también telefonía, internet y combustibles. En relación a este último rubro, un informe de Energía y Economía sostuvo que el ministro de Economía, Luis Caputo, resignó ingresos por más de USD 2.100 millones al no aplicar las actualizaciones correspondientes del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

En ese contexto, se oficializó un aumento del 4,3% —sumando 2,3% por inflación y 2% por recorte de subsidios— en colectivos, subtes y peajes de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en la provincia se autorizó una suba del 14,8% en colectivos. A la par, se anunció un incremento promedio del 2,8% en las boletas de luz y gas, confirmando la continuidad del esquema de reducción de subsidios acordado con el FMI.