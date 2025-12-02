El intendente municipal del distrito de Salto, Ricardo Alessandro, acompañó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la presentación que realizó para explicar la importancia de que se apruebe la Ley de Financiamiento.

Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el alcalde del distrito de la segunda sección electoral explicó: "Estuve presente en el Salón Dorado para brindar mi apoyo y acompañar el pedido de la Ley de Financiamiento. Esto no es una cuestión partidaria, se trata de defender los intereses de todos los vecinos de Salto y de los 17 millones de bonaerenses".

Ricardo Alessandro, desde un hilo que compartió en sus redes, indicó "Como bien explicó el Gobernador, no se está pidiendo deuda para obras faraónicas, sino los recursos necesarios para que la Provincia y los Municipios sigamos funcionando y dando respuestas ante el ahogo financiero que sufrimos por parte del Gobierno Nacional".

En ese sentido, el jefe comunal de Salto fue contundente: "Necesitamos previsibilidad para ordenar las cuentas y seguir haciendo obras. Apoyamos esta ley porque incluye un fondo específico para los municipios que es vital para proteger a nuestra comunidad en este contexto tan difícil".

En ese sentido, dijo "Con firmeza y convicción, defendemos el orden económico y social de nuestra Provincia y de nuestro querido Salto".

Kicillof: "El Gobierno nacional busca asediar y ahogar financieramente a nuestra provincia"

Durante su alocución, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó "La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional".

En ese marco, Kicillof afirmó: “Tras haber reducido la carga de la deuda que recibimos y de los intereses, no estamos pidiendo fondos extraordinarios ni estamos tomando nueva deuda para obras faraónicas”. “Con este proyecto simplemente estamos solicitando los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la provincia”, agregó el titular del Ejecutivo bonaerense.

“Buscamos también aportar a los municipios que tienen que afrontar cada día más dificultades en un contexto en el que la recaudación se contrae y las necesidades aumentan”, sostuvo el mandatario bonaerense.

En efecto, el gobernador Axel Kicillof dijo: “Por más dificultades que tengamos, en la Provincia no vamos a actuar con negligencia o desprecio: la respuesta nunca va a ser que no hay plata, sino analizar qué podemos hacer para acompañar a los que sufren”.

“En estos dos años fuimos objeto de una inédita situación en la que el Gobierno nacional busca asediar y ahogar financieramente a nuestra provincia. A pesar de eso, la Provincia nunca se detuvo y seguimos haciendo las obras que necesita nuestro pueblo: cuidamos la austeridad, pero con sensibilidad, sin trasladarla a los bonaerenses que sufren la crisis económica”, subrayó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.