La Libertad Avanza llega a la sesión preparatoria de este martes con una tensión creciente y movimientos acelerados dentro de su interna. En un escenario marcado por el recambio parlamentario, Karina Milei avanzó en un reordenamiento profundo del espacio en la provincia de Buenos Aires para mostrar fuerza política en territorio bonaerense y medir capacidad de negociación frente al gobierno de Axel Kicillof. El movimiento podría derivar en un cambio de mando en el bloque libertario y un nuevo mapa de poder en la Cámara baja.

La secretaria general de la Presidencia encaró en las últimas horas negociaciones intensas con Patricia Bullrich y con distintos actores políticos del recinto para asegurarse lugares clave en la Legislatura. La jugada se da tras la remontada electoral de octubre, cuando la conducción libertaria —de la mano de Diego “El Colo” Santilli— logró revertir la derrota de septiembre y terminó primera incluso en Buenos Aires.

Romo, desplazado y un bloque en disputa

La Cámara de Diputados bonaerense será el epicentro del debate. Al mediodía, los nuevos legisladores jurarán y luego comenzará la pulseada por las autoridades del cuerpo y del bloque de LLA. Actualmente, la bancada está encabezada por Agustín Romo, referente central de “Las Fuerzas del Cielo”, el sector alineado a Santiago Caputo.

Pero, tras la victoria en los comicios generales, esa corriente quedó relegada y este martes todo indica que Romo dejará su lugar. Su sucesor dependerá del acuerdo final entre Milei y Bullrich.

En paralelo, otro tema genera inquietud: el rol de Nahuel Sotelo. El secretario de Culto y Civilización de la Cancillería debe jurar como diputado, aunque todavía no está claro si finalmente asumirá la banca el 10 de diciembre o continuará en el Gabinete. Su situación administrativa agrega tensión: su licencia del mandato anterior vence en el instante en el que pise el recinto.

Diputado Adrián Urreli.

La disputa se complejiza con la Vicepresidencia 1ra de la Cámara, un sillón que hasta hoy ocupa Adrián Urreli (PRO) y que “todos quieren”, por su peso político y administrativo. En el entorno de los protagonistas advierten que “todo es muy cambiante y se va a terminar de definir a último momento”.

Una posibilidad es que ese cargo quede para Bullrich, quien impulsa a Florencia Retamoso, diputada que llegó por el PRO en 2021 pero renovó dentro de la alianza con LLA y participó del congreso que Karina Milei encabezó en Mar del Plata.

Otra alternativa es un intercambio: Milei se quedaría con la Vicepresidencia y Bullrich designaría a quien conduzca la bancada. Si la primera opción avanza, la jefatura del bloque recaería en Juan “Juanes” Osaba, dirigente de máxima confianza de la secretaria general y vinculado al armador bonaerense Sebastián Pareja.

Kicillof busca ordenar UxP mientras crece la presión en Diputados

El reacomodamiento libertario se da mientras Unión por la Patria encara su propia negociación interna. La sesión de este martes combina la jura de los diputados electos con la discusión por el reparto de cargos, en un contexto en el que el oficialismo provincial necesita ordenar su estrategia para tratar el endeudamiento de más de u$s3.000 millones que impulsa Axel Kicillof.

La Presidencia de la Cámara baja está en disputa entre tres sectores: el kicillofismo, que impulsa a Mariano Cascallares; el massismo, que quiere sostener a Alexis Guerrera; y La Cámpora, que empuja a Alejandro Dichiara o Luis Vivona. El reparto será clave: de allí dependen vicepresidencias, secretarías y la arquitectura del gobierno interno.

En el Senado, en cambio, el escenario aparece más estable. La vicegobernadora Verónica Magario seguirá al frente y la única novedad será la Vicepresidencia segunda, que quedaría para Diego Valenzuela, cercano a Bullrich, mientras que Carlos Curestis continuará liderando el bloque libertario.