El intendente municipal del distrito de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, viajó a la ciudad de La Plata en donde acompañó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su solicitud a la Legislatura bonaerense para que apruebe la ley de Financiamiento.

En ese sentido, desde su cuenta en la red social X (Antes Twitter), el intendente de Marcos Paz explicó los motivos por los cuales considera necesaria a la citada norma. A saber, dijo: "Ante el abandono de la Nación y un contexto cada vez más crítico, urge que el Gobernador cuente con las herramientas necesarias para dar respuesta a las y los bonaerenses".

Por su parte, durante una conferencia de prensa desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof expresó "La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional"

En ese marco, Kicillof afirmó: “Tras haber reducido la carga de la deuda que recibimos y de los intereses, no estamos pidiendo fondos extraordinarios ni estamos tomando nueva deuda para obras faraónicas”.

“Con este proyecto simplemente estamos solicitando los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la provincia”, agregó.

“Buscamos también aportar a los municipios que tienen que afrontar cada día más dificultades en un contexto en el que la recaudación se contrae y las necesidades aumentan”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Por más dificultades que tengamos, en la Provincia no vamos a actuar con negligencia o desprecio: la respuesta nunca va a ser que no hay plata, sino analizar qué podemos hacer para acompañar a los que sufren”.

En ese sentido, Kicillof remarcó: “Se ha planteado la creación de un fondo a distribuir entre los 135 municipios que es equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la Ley de Financiamiento”. “Además, para brindar certidumbre a los distritos, hemos resuelto garantizar aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley: así, cada intendente podrá contar con recursos más allá del nivel y el volumen que alcancen las colocaciones de deuda, brindando previsibilidad para que puedan organizar las cuentas públicas durante el periodo que viene”, explicó.

“En estos dos años fuimos objeto de una inédita situación en la que el Gobierno nacional busca asediar y ahogar financieramente a nuestra provincia: hemos reclamado ante la Corte Suprema por la quita de $13 billones”. “A pesar de eso, la Provincia nunca se detuvo y seguimos haciendo las obras que necesita nuestro pueblo: cuidamos la austeridad, pero con sensibilidad, sin trasladarla a los bonaerenses que sufren la crisis económica”, subrayó.

Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, legisladores y legisladoras, intendentes e intendentas, representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales.

Ricardo Curutchet y un agradecimiento a Sileoni

El gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó este lunes el recambio en la conducción educativa. Mediante los Decretos 2891/2025 y 2892/2025 publicados en el Boletín Oficial, la gestión de Axel Kicillof aceptó la renuncia de Alberto Sileoni como director general de Cultura y Educación y designó a Flavia Terigi como su sucesora a partir del 1° de diciembre.

La salida de Sileoni marca el cierre de cuatro años de gestión en los que el funcionario impulsó reformas curriculares y obras en infraestructura. En tanto, la llegada de Terigi, cuyo pliego fue aprobado por el Senado bonaerense la semana pasada, refuerza el perfil académico de la cartera.

Tras ello, el alcalde de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, comentó en sus redes: "Quiero agradecer a Alberto Sileoni, un vecino y amigo de nuestro pueblo, por el inmenso trabajo que realizó estos años al frente de la Dirección General de Cultura y Educación".

"Alberto tuvo un compromiso inclaudicable con la educación pública, con los estudiantes y los docentes que día a día construyen el futuro en Marcos Paz y en la provincia", remarcó.