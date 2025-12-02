Tigre: Zamora analizó el freno a las obras con UOCRA

El intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con el secretario general de UOCRA Zona Norte, Osvaldo Rodríguez, y con trabajadores del sector para evaluar el impacto del reciente fallo judicial que detuvo todas las construcciones de más de nueve metros en el distrito, medida que generó preocupación por la posible pérdida de puestos laborales.

La restricción surge de la resolución del juez Marcelo Mauro Gradín, que limita la edificación a un máximo de dos pisos en Tigre. Este escenario encendió alarmas en el sector de la construcción y motivó la reunión entre el Ejecutivo municipal y representantes gremiales.

Durante el encuentro, Zamora expresó su inquietud por las consecuencias de la decisión judicial. “Estamos muy preocupados porque hay una decisión judicial que limita la construcción de edificios a no más de dos pisos. Sabemos que eso impacta negativamente en los trabajadores de la construcción, como también a todos los trabajadores de Tigre”, señaló.

El jefe comunal también remarcó que la normativa que envió al Concejo Deliberante busca equilibrar los pedidos de los vecinos vinculados a la disminución de alturas, pero sin afectar el presente y futuro laboral de quienes dependen del sector. Según explicó, la propuesta contempla los planteos de la comunidad y al mismo tiempo intenta sostener el crecimiento urbano de Tigre.

Zamora agradeció el respaldo del gremio y resaltó la importancia de sostener el acompañamiento social en un contexto complejo. “Escuché muy atentamente lo que nos plantearon, tanto el secretario general de UOCRA como los trabajadores. Pedimos el acompañamiento de ellos, de los comerciantes y de todos los vecinos de Tigre, para que el distrito siga creciendo, porque eso significa trabajo para todos: que los comercios sigan funcionando, que los laburantes que viven de la construcción y del progreso de Tigre sigan teniendo empleo, y que podamos garantizar oportunidades para toda la comunidad. Esa es la gran idea. Por eso le agradezco a Osvaldo y a todo el equipo de UOCRA”, expresó.

El encuentro se desarrolló en un clima de análisis sobre los efectos inmediatos del fallo y sobre la necesidad de construir consensos que permitan encontrar una solución que no afecte el desarrollo local.

El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2026

Mientras el Ejecutivo mantiene negociaciones en torno a la situación de la construcción, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre aprobó el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026. El cuerpo legislativo, integrado por 24 concejales, avaló con mayoría de votos un monto total de $578.906.001,955 millones, destinado a las distintas áreas del Municipio.

Del total, un 79% provendrá de recursos municipales ($457,388 millones), un 21% de fondos provinciales ($121,254 millones) y $263 millones serán aportados por el Estado nacional. Según se informó, la proyección financiera permitirá sostener la obra pública en todo el distrito y atender las necesidades de la comunidad.

El intendente Zamora valoró el acuerdo logrado: “Se llegó a un acuerdo por un presupuesto que contempla el equilibrio fiscal y nos permite continuar con el crecimiento de la comunidad en materia de Salud, Educación y Cultura, entre otros sectores. Durante el 2026, vamos a llevar adelante políticas vinculadas al empleo y capacitaciones laborales que acompañen a los vecinos y vecinas en estos momentos”.

Además, subrayó que los fondos permitirán mantener el funcionamiento de la maternidad, el hospital cardiovascular, los tres HDI y los hospitales oftalmológico y odontológico, además de avanzar con la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos.

Principales áreas financiadas en 2026

Las secretarías con mayor asignación presupuestaria serán Obras y Servicios Públicos, Salud y Protección Ciudadana.

Obras y Servicios Públicos

Contará con una partida de $297,428,949,582.45, destinada a:

Mantenimiento de espacios verdes

Obras públicas

Servicios

Deportes

Cultura

Higiene urbana

Salud

Recibirá $132,142,427,338.2 para:

Centros de Salud

Nuevo Hospital de Hemodinamia

Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI)

Centro de atención Frida Khalo

El área experimentará un incremento del 5,43% respecto de su incidencia en el presupuesto del ejercicio anterior.

Protección Ciudadana

Obtendrá $56,661,123,671.94 para:

Mantenimiento de móviles

Cámaras de seguridad

Ordenamiento del tránsito

Defensa Civil

Inversión Pública

Dispondrá de $45,318,335,117.00 para obras como:

Cubierta desplazable en los polideportivos Güemes y San Martín

Construcción de gimnasios en el Polideportivo Bocha Marrero

Canchas de césped sintético en los polideportivos Güemes, Almirante Brown y Ricardo Rojas

Reparación de veredas y accesos accesibles

Tablestacados en sectores costeros

Nueva parada de ómnibus en Estación Mitre

Mirador en Las Casuarinas y Río Luján

Avances en la obra del Hospital de Alta Complejidad

Obras hidráulicas en distintos puntos del distrito

En el ámbito educativo, se proyectan:

Remodelación de la Escuela Primaria Nº 27 (Rincón de Milberg)

Remodelación del Jardín de Infantes Nº 911 (El Talar)

Ampliación de la Escuela Secundaria Nº 26 (General Pacheco)

Ampliación de la Escuela Técnica Nº 1 (El Talar)



Valoraciones del Concejo Deliberante

El presidente del HCD, Miguel Escalante, celebró la aprobación y destacó el trabajo legislativo realizado: afirmó que el proceso se alcanzó a partir del debate respetuoso y del consenso entre las distintas fuerzas políticas, remarcando que “cuando se trata de la comunidad de Tigre, aún en las diferencias, todos remamos hacia el mismo lugar”.

Resaltó, además, que la política local mantiene una apertura que busca beneficiar a los vecinos y vecinas y que ese es el camino que la conducción política encabezada por Zamora ha fijado como norte para el distrito.