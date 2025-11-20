En el microestadio "Ciudad de Benavídez", el Municipio de Tigre organizó un baile para centenares de adultos mayores de los centros deportivos del distrito. El intendente municipal del distrito de Tigre, Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron de la celebración y reafirmaron el compromiso de trabajo del Gobierno local.

"Fue un escenario ideal para todos los adultos mayores que estuvieron en esta fiesta, compartiendo un gran encuentro. No pudimos llevar adelante la celebración por el Día del Jubilado por la lluvia y por eso decidimos hacerlo aquí, aprovechando está gran infraestructura", expresó Zamora.

El intendente municipal del distrito de Tigre, Julio Zamora, al hacer uso de la palabra durante dicha jornada indicó: "Tenemos que seguir alentando este tipo de encuentros. Somos un Municipio que no deja solos a los adultos mayores, los acompañamos, les ofrecemos alternativas deportivas e infraestructura de calidad o simplemente simplemente una gran fiesta como lo hicieron hoy".

La actividad se llevó adelante durante la noche, con la presencia y el trabajo de los profesores, quienes acompañaron en el baile a los protagonistas. Asimismo, hubo sorteos de diversos premios entre los presentes.

"Muy contenta de haber podido acompañar está celebración de los adultos mayores quienes participan de las distintas actividades que ofrecemos en todos los polideportivos del distrito. Buscamos que ellas y ellos disfruten y se puedan recrear en este momento de la vida. Hay un Municipio que está presente y con mucha cercanía", señaló la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio de Tigre, Gisela Zamora.

Por su parte, la subsecretaria de Deportes del Municipio de Tigre, Natalia Gómez, manifestó la importancia de seguir ofreciendo espacios de entretenimiento para los vecinos y vecinas del distrito.



Zamora supervisó los trabajos de ampliación en el Jardín de Infantes N°935 de Troncos del Talar

El intendente municipal del partido de Tigre, Julio Zamora, pone el foco en la infraestructura escolar y, en ese marco, inspeccionó los trabajos de ampliación que se realizan en el Jardín N° 935 de Troncos del Talar. El objetivo de dichas tareas es continuar mejorando la calidad educativa de los estudiantes del Municipio.

“Estuvimos recorriendo el establecimiento donde estamos ampliando el espacio educativo que responde a la demanda por el crecimiento de la matrícula. Desde el Municipio de Tigre continuamos apostando por la educación pública como un eje de la gestión”, señaló el intendente municipal del distrito de Tigre, Julio Zamora .

Según se informó, con fondos propios, el Gobierno comunal que encabeza Zamora en Tigre realiza dos aulas nuevas con sus respectivos baños y una conexión entre los dos edificios que allí se encuentran y comprenden el jardín de infantes.

En la recorrida, el intendente municipal del distrito de Tigre, Julio Zamora, también dialogó con los directivos para conocer sus necesidades y las problemáticas que se presentan en Troncos del Talar. Y reafirmó el compromiso de su gestión con el área.