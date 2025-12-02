Entrevista GLP: Nebot proyecta un 2026 con “orden, crecimiento y mejoras” para cada vecino de Saavedra
En la segunda parte de la nota con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente destacó el acompañamiento del gobierno bonaerense en un año complejo, valoró los avances en materia de vivienda y sostuvo que su gestión encara el próximo ciclo con autocrítica, más trabajo y una fuerte apuesta a la articulación con la comunidad.
—Matías, atravesamos un escenario social y económico muy complejo. En ese contexto, ¿cómo es hoy la relación y el trabajo con la provincia de Buenos Aires?
Yo siempre digo que cuando uno gana una elección y llega al gobierno, deja de ser el intendente de un espacio político para convertirse en el intendente de toda la comunidad. Y desde ese lugar, nuestra relación con la Provincia siempre fue de respeto mutuo. En un año realmente difícil, recibimos alrededor de mil quinientos millones de pesos en Aportes del Tesoro Provincial (ATP) por parte del gobierno. Ese acompañamiento nos permitió sostener la situación económica y, afortunadamente, lograr cierta estabilidad.
Uno de los déficits más grandes que tenemos en nuestro distrito es el de vivienda, y estoy decidido a hacer todo lo que esté a mi alcance para conseguir más soluciones habitacionales para la gente de Saavedra-Pigüé, porque no solo las necesita, también las merece. En ese sentido, destaco el rol de Silvina Batakis, ministra de Hábitat. Cuando asumí, fue el primer ministerio que visité y enseguida empezamos a trabajar en la continuidad del programa de treinta y dos viviendas. Hoy estamos viendo esos resultados.
Con gestión y con trabajo serio también conseguimos un subsidio del Instituto de la Vivienda, a través de la ministra, para financiar la obra de luz. Me parece que ahí es donde se nota que la capacidad de gestión y la buena predisposición de la provincia son fundamentales para avanzar en conjunto.
El intendente Matías Nebot y la ministra Silvina Batakis entregaron 32 nuevas viviendas en la localidad de Pigüé.
—Mirando el cierre del año, pero también proyectando hacia 2026, ¿qué mensaje quiere dejarles a los vecinos sobre lo que viene para el distrito? ¿Cuál espera que sea el rol de la comunidad en este ciclo?
Lo que quiero transmitir es que tenemos muchísimo por hacer, y somos plenamente conscientes de eso. Pero también tenemos un enorme compromiso y un equipo que trabaja seriamente para que 2026 sea un año de orden, crecimiento y mejoras concretas para cada vecino del distrito.
Siempre digo que gobernar implica escuchar, corregir y mejorar. No somos infalibles. Cuando algo no sale como debería, lo reconocemos y lo corregimos.
Yo creo que la sociedad fue muy clara este año, y el mensaje de las urnas lo tomamos con respeto y responsabilidad, no con enojo ni excusas, sino con más trabajo. Nuestra mirada está puesta en los vecinos, porque son ellos quienes nos dieron la responsabilidad de gobernar, y es a ellos a quienes tenemos que responderles todos los días.
