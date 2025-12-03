Sorpresa en la SIDE: el contador cercano a Caputo que asume

El Gobierno nacional concretó un nuevo movimiento interno en el sistema de inteligencia estatal y designó a Cristian Ezequiel Auguadra como titular de la SIDE, en reemplazo de Sergio Neiffert. La decisión forma parte de la segunda etapa del proceso de reorganización que impulsa la administración de Javier Milei sobre los organismos de seguridad e inteligencia.

Según transmitieron desde la Casa Rosada, el objetivo central es avanzar hacia un esquema “más ágil, integrado y moderno”, con foco en fortalecer los controles internos, la planificación estratégica y la supervisión técnica de las operaciones.

Quién es Cristian Auguadra

Auguadra es un contador público de perfil bajo, ligado desde hace años a estructuras de auditoría, control administrativo y fortalecimiento institucional. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en noviembre de 2024, cuando asumió como jefe de la División de Asuntos Internos (DAI), el área encargada de monitorear el funcionamiento interno de la SIDE y velar por la integridad organizacional del organismo.

Su llegada a ese puesto fue impulsada por Santiago Caputo, estratega del Presidente, y contó también con el respaldo de Claudio Caputo, padre del asesor y figura influyente en el círculo de confianza del oficialismo. La relación entre Auguadra y la familia Caputo se remonta a hace varios años, y desde entonces se consolidó como un hombre de consulta en temas de auditoría y procesos internos.

El nuevo jefe de la SIDE ya tenía un antecedente político relevante: a comienzos de los 2000, Mauricio Macri lo propuso para integrar el directorio del Banco Ciudad, un nombramiento que lo vinculó de lleno con el armado político y técnico del PRO en sus primeras etapas.

Su rol en Asuntos Internos

Hasta su designación actual, Auguadra encabezaba la DAI, un área estratégica encargada de:

Supervisar el desempeño de las distintas agencias de inteligencia.

Investigar irregularidades internas.

Controlar la asignación y uso de recursos.

Auditar el cumplimiento de los protocolos operativos.

Desde la Casa Rosada destacan que su paso por Asuntos Internos dejó como saldo una estructura “ordenada, transparente y con parámetros de control más estrictos”.

La salida de Sergio Neiffert

La partida de Sergio Neiffert se confirmó luego de una jornada cargada de rumores. Finalmente, la Vocería Presidencial informó que su etapa al frente de la SIDE concluyó tras la validación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, lo que habilitó el inicio de la segunda fase de reforma interna.

Durante su gestión, Neiffert se concentró en ordenar procesos administrativos, auditar áreas sensibles, optimizar recursos y actualizar estándares operativos, un trabajo que desde el Ejecutivo consideran como el cimiento necesario para esta nueva etapa dirigida por Auguadra.

Con el nuevo nombramiento, Milei apuesta a un perfil técnico con fuerte orientación al control interno y a la auditoría, en línea con la estrategia de modernización que el Gobierno busca consolidar dentro del sistema de inteligencia estatal.