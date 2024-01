-El tema lo abordamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM. Usted fue amenazado de muerte. Me imagino que en un arranque de gestión con paro, cuentas en rojo y amenazas es demasiado. ¿Cómo está esa situación?

Está en manos de la justicia. Luego de recibir el audio con la amenaza hice la denuncia. Estas no son las formas, hay que visibilizar el tema para que todos sepan que amedrentar no es el camino. Quiero destacar la solidaridad de todo el arco político, desde la UCR, el GEN, el PRO, la LLA, UXP, también me escribió el ministro de Justicia de la Provincia, Juan Martín Mena, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Esto demuestra que podemos estar de acuerdo o no tanto en ciertas cuestiones, pero tenemos que entender que estos personajes no tienen que tener lugar para lograr sus objetivos.

-En un momento de la Argentina donde hay un enfrentamiento feroz entre el Presidente y el Congreso, ¿cómo observa los movimientos legislativos y ejecutivos a nivel nacional?

Las formas son el debate y el consenso. Siempre fui muy crítico de esa idea de que para que me vaya bien le tiene que ir mal al que está en el poder. Tenemos un potencial enorme, pero no hay confianza y por ende no hay reactivación económica.

-¿Cómo evitar que el argentino de a pie no entre en desanimo al ver que el país es un péndulo?

El vecino ve la realidad. Manifestó en las urnas que está cansado, pero la política tiene que dar señales de que gobierna para el pueblo. Es necesario que haya una madurez, a veces es necesario tocar fondo, pero el tema es saber cuál es nuestro fondo.

¿Cuándo vamos a decidir que tenemos que trabajar distinto y poner puntos de unión? Si los puntos de unión son los conflicto no podemos llevar adelante una relación de construcción. Y eso no se logra en cuatro años de gobierno. En el municipio estamos desarrollando un plan de gobierno a 20 años, no sé si voy a estar yo u otro intendente, pero el que continúe debe trazar el camino a largo plazo.

-Intendente, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué mensaje final le gustaría dejar?

En la misma línea con lo anterior, me gustaría que empecemos a tener una cuestión social de unión. El Estado somos todos. Somos vecinos comunes que hemos llegado a este lugar y queremos poner en lo alto a nuestras localidades a través del trabajo.

