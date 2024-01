El presidente del Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, pidió hoy que el tratamiento de la ley "Bases" se postergue hasta el inicio de las sesiones ordinarias y señaló que la "intervención del Congreso es indispensable para procurar la seguridad jurídica".

El excamarista reiteró el pedido para el tratamiento del proyecto de ley "Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos" en el Congreso nacional con una carta dirigida a los legisladores, en la que consideró que el "proyecto enviado por el Poder Ejecutivo posee dimensiones tales que impiden su consideración racional en un lapso breve".

Además, evaluó que "el corto debate y la opinión de asociaciones e interesados ha evidenciado inconsistencias y errores, algunos corregidos en el dictamen aprobado en el plenario de Comisiones" y planteó que "sería deseable que el debate en el recinto se concentre en aquellos aspectos indispensables y urgentes del proyecto, postergando para las sesiones ordinarias aquellos asuntos que requieren mayor debate parlamentario".

Entre esos puntos, señaló a los referidos a cuerpos normativos fundamentales, en los que, dijo, es "necesario mantener coherencia interna", como el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Al respecto, Gil Lavedra indicó que "la inclusión de los divorcios administrativos resulta asistemática y pone en riesgo los derechos de la parte mas vulnerable de la relación" y remarcó que "el legislador ha establecido que el divorcio comprende, de manera inescindible, no sólo la ruptura del vínculo sino también otras cuestiones ineludibles (patrimoniales, régimen de los hijos, compensaciones, etc)", por lo que "no puede iniciarse demanda de divorcio sin una propuesta integral que comprenda todos esos aspectos".

"El proyecto desconoce este principio de integralidad, incorpora una ruptura administrativa sólo del vínculo pero mantiene todo el otro sistema, sin integrarlo debidamente. Seguramente, como la discusión de todas las consecuencias se da indefectiblemente, se abre una puerta para la existencia de abuso en perjuicio de la parte más débil", alertó el titular del Colegio Público de la Abogacía porteña.

En otros casos incluidos, como las sucesiones notariales, analizó que "no se advierte la ventaja ni la economía en sortear la intervención judicial" y argumentó: "Sin beneficio apreciable se otorgan a los escribanos las mismas facultades que tienen los jueces, una nueva regulación que no acarreará para los interesados ninguna economía ni mejora en los tiempos del trámite".

Para Gil Lavedra, "la intervención del Congreso es indispensable para procurar la seguridad jurídica que requiere toda democracia constitucional".

"La protección de los derechos y de la libertad requiere que la ley sea fruto del debate plural de los representantes del pueblo, para otorgar la legitimidad y estabilidad necesaria a toda política estatal", sintetizó.

(Télam)