-Ramiro, dejemos por un instante la gestión local y hablemos de política provincial y nacional. ¿Cómo es su relación con ambos gobiernos teniendo en cuenta que usted no es parte de sus colores políticos?

Soy un servidor de mi pueblo. Cuando llamo a un funcionario lo hago como el intendente de 44 mil personas, no en mi nombre ni en el de mi espacio político. Gestiono para mis vecinos, estoy teniendo vínculo con funcionarios principalmente de la Provincia y no me marcan la diferencia, lo tengo que reconocer. Hoy todos tenemos que enfocarnos en las cuestiones que nos señalan los vecinos.

-Se lo vinculó al GEN y llegó a la Intendencia de la mano de Juntos por el Cambio que hoy ha detonado. ¿Políticamente donde se siente reflejado?

Me siento reflejado en un proyecto muy local. Estoy con expectativas por ver cómo funciona todo. No es especulación, es expectativa, es ver cómo la dirigencia nacional se posiciona. Soy muy precavido porque tengo la responsabilidad de gobernar el destino de mi distrito.

-Uno siempre visualiza al intendente como la persona que está en la primera línea de la trinchera. Cuando se encuentra con un gobierno nacional que le dice a la Provincia que se las arregle como pueda, ¿piensa que los municipios quedan solos?

Lo dije en campaña y lo vuelvo a decir ahora: a la provincia de Buenos Aires hay que darle lo que le corresponde. En esa discusión voy a acompañar al gobernar porque tiene una connotación directa con los distritos, pero también voy a reclamar lo que le corresponde a 25 de Mayo porque tiene mucho aporte al producto bruto geográfico bonaerense.

Nosotros somos muy abiertos, le envié al gobernador una invitación para que venga a ver nuestro carnaval, nuestras ofertas y lo que necesita el distrito.

Yo quiero que el dinero que viene a 25 de Mayo sea bien ejecutado y que las obras sean inauguradas para que la política vuelva a quedar bien frente a la sociedad. Tenemos que mostrar que podemos articular Nación, Provincia y municipio. Esa es la madurez política que nos esta pidiendo la sociedad a 40 años de haber restaurado la democracia.

-Son momentos muy difíciles para el humor de la gente y, por eso, son tan importantes fiestas populares. ¿Qué puede decirles a los vecinos de la Provincia sobre los carnavales de 25 de Mayo? ¿Por qué deberían venir a conocerlos?

He intentado descentralizar el carnaval, llevarlo a las localidades del interior, devolverle la alegría en el marco de lo que nos pasa a diario. Los carnavales tienen 150 años de trayectoria y son una cuestión cultural, turística, es nuestro pivot sobre el cual gira la política turística local. Pero también tenemos otras prestaciones: un espejo de agua hoy seco pero que vamos a poner en valor, el parque y sus adyacencias.

Tratamos que nuestra Fiesta Provincial del Carnaval se vaya aggiornando y creciendo. Queremos convocarlos a todos para que vengan los sábados de febrero a disfrutar de este evento.

-Intendente, muchas gracias por recibirnos en nombre de GRUPOLAPROVINCIA.COM. ¿Desea aportar algo más sobre el final de la entrevista?

Agradecerles por la visita. Los conozco desde el 2009 cuando estaba en La Plata y veía la revista de GRUPOLAPROVINCIA. A mí no me interesa instalarme políticamente en los medios, me interesa que la gente conozca el distrito, las cosas positivas que tenemos y que puedan volver a creer en 25 de Mayo a partir de la seguridad jurídica.

Volvé a leer la primera parte de la entrevista con Ramiro Egüen