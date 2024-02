-Este es el sexto mandato del “Cura” Alessandro en Salto. Uno piensa que si los vecinos eligen tanto a una persona es porque algo bien debe estar haciendo. En este contexto, me pregunto, ¿cuál debe ser el rol del Estado? ¿Estado si o Estado no? ¿Estado pequeño o grande?

Para mí es un tema que el mundo lo tiene resuelto. La gente descree en general de las autoridades, de las marcas comerciales más grandes del mundo como Nike o McDonald’s, y el Estado no es ajeno a ese descreimiento. En un momento de democracia débil la gente le está demandando cosas a las marcas y a las políticas que muchas veces no llegan.

La discusión está saldada en aquellos países a los que le va bien con políticas de Estado y con lineamientos muy claros que no tienen que ver con Estado chico o Estado grande, sino con Estado eficiente.

En momentos donde el Estado tiene poca plata no está mal recurrir a los privados para hacer ciertas inversiones, lo que no significa que hay que estatizar todo o privatizar todo. Tenemos que tener estados eficientes que le puedan hacer frente a las demandas de los vecinos en términos de energía y educación.

Hoy nuestro gran desafío es la alimentación. Salto produce soja, maíz, trigo y también tiene fabricas alimenticias. Sabemos que tenemos una oportunidad frente al mundo.

-Camilo, con 35 años cómo ve la política nacional teniendo en cuenta que el bipartidismo quedó atrás, que pareciera que las coaliciones a veces funcionan y a veces no, que la grieta parece que se va, pero se queda…

Tenemos la responsabilidad de hacer un diagnóstico de los últimos ocho años. Me duele decir como peronista que el gobierno de Alberto Fernández no cumplió con nuestras expectativas.

A los jóvenes de entre 16 y 25 años hay que explicarles que la política no siempre fue como en los últimos años porque, sobre todo Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pudieron resolver muchos problemas que nos plateaba una Argentina difícil por el 2003.

El peronismo tiene que construir una alternativa que esté a la altura de las circunstancias sin plantear antagonismos ni fanatismos, con discusiones y trabajo. Ahí va a estar nuestro éxito, no en el fracaso ajeno.

Teniendo en cuenta eso, no sé qué va a hacer Javier Milei con su gobierno. No tiene una situación fácil, pero está tomando medidas que no favorecen ni a la clase media ni al trabajador. Y nosotros somos una alternativa a eso.

Hace meses que no escucho la palabra producción, valor agregado, trabajo, educación, universidad y eso nos tiene que preocupar. Estabilizar el dólar y acomodar las cuentas son variables importantes, pero como dijo el compañero Máximo Kirchner se hace con la gente adentro. Tenemos muchos desafíos y una persona para llevar adelante este proceso de transformación es Axel Kicillof.

-Camilo, una vez más, muchas gracias por recibir a GRUPOLAPROVINICA.COM. ¿Desea sumar algo más sobre el cierre de la entrevista?

Simplemente agradecerles porque siempre están dándole una mano a todos los municipios en estos momentos tan difíciles.

